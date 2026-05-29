Carlos Plá Valencia, 29 MAY 2026 - 14:47h.

La Conselleria de Servicios Sociales busca una familia de acogida para la bebé entre su propia familia cercana y familias de acogida de urgencia que están disponibles

"Lo más importante es el bienestar de la bebé", subrayan

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La Conselleria de Servicios Sociales trabaja para encontrar la mejor solución para una bebé que nació el pasado 16 de mayo y que se encuentra en situación de desamparo ya que la madre no puede hacerse cargo de ella. Tras el parto, se realizaron a la pequeña las pruebas pertinentes para determinar su estado de salud y ahora, una vez ha recibido el alta, sigue ingresada en un hospital valenciano mientras se le busca una familia.

Entre las diferentes opciones que baraja la administración, que se ha hecho cargo de la guardia y custodia de la bebé, está el acogimiento de la propia familia de la niña, que se han ofrecido a hacerse cargo de ella, además de familias de acogidas de urgencia. "Es un proceso complejo. Lo más importante es el bienestar de la bebé. Los técnicos están valorando la familia extensa de la niña y las familias de acogida disponibles".

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Mientras tanto, la bebé se encuentra en perfecto estado de salud y recibe todos los cuidados de los profesionales del centro hospitalario donde está ingresada.

Movilización de las familias de acogida

Tras conocerse la noticia, las diferentes asociaciones valencianas de familias de acogida se están movilizando para ofrecer a la Conselleria diferentes candidaturas para la bebé. "Es una situación de urgencia. Necesita una familia que la cuide y que le de afecto", explica Belén Mora, de la Asociación de Voluntarios de Acogimiento Familiar (AVAF).

El caso de esta pequeña no es frecuente, pero ni mucho menos es único. "Pasa más de lo que debiera porque el sistema debería ser más ágil", asegura Belén Mora, que explica que "existen familias de urgencia y diagnóstico disponibles 24/7 para acoger a niños y niñas de 0 a 6 años hasta que se averigüe cuál es su situación, si tienen familia que pueda y quiera hacerse cargo de ellos o si hay familias allegadas sin consanguinidad que conozcan su situación. Además, están las familias educadores que están dispuestos a acogerlos sin ninguna vinculación previa ", señala.

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Más de 1.500 menores en busca de familia

En el Sistema de Protección de menores en la Comunidad Valenciana hay en estos momentos más de 1.500 niños y niñas que necesitan una familia de acogida. "Afecta a todas las edades, hay desde bebés hasta adolescentes que tienen más difícil el acogimiento, lo que lo hace mucho más traumático. La realidad es que hacen falta todo el año familias acogedoras que estén activas", asegura Mora.