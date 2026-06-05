Claudia Barraso 05 JUN 2026 - 15:12h.

Los padres de Sandra Peña presentaron una querella en contra del colegio y los profesores de la menor fallecida

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El juez de Instrucción número 7 de Sevilla ha confirmado su decisión de archivar la querella de los padres de Sandra Peña, la menor que se suicidó tras haber sufrido acoso escolar, que presentaron contra los responsables del colegio Las Irlandesas de Loreto al ratificar el sobreseimiento de la causa que se produjo sin practicar ninguna diligencia y siguiendo el criterio de la Fiscalía.

Según ha confirmado el medio ‘El Diario de Sevilla, el juez no ha querido tomar más declaraciones a los compañeros de Sandria argumentando que “sería perjudicial para el equilibrio emocional de los adolescentes que ya comparecieron en la investigación abierta en la Fiscalía de Menores.

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El instructor, por tanto, da por reproducidos los argumentos que incluyó en la resolución inicial del archivo. Además, ha llegado a la conclusión de que no se debe continuar el procedimiento contra los responsables del colegio por “falta de sustento jurídico para responsabilizar de la muerte de una alumna al ‘staff’ educativo del colegio’.

El juez explica por qué se archiva la causa

El juez ha confirmado entender la “desazón” de los padres de Sandra, pero añade que “la Administración de Justicia no puede actuar para paliar esta situación cuando ello no es necesario en base a los razonamientos del auto”. De la misma manera, han dado respuesta a las críticas por la tardanza en resolver el caso, pero señala que “se ha esperado a recibir el testimonio de lo actuado en la Fiscalía por ser muy necesario para comprender el caso y no por lentitud”.

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El Ministerio Público tampoco entiende reabrir las actuaciones para seguir recogiendo testimonios porque entiende que “dado el contenido de las mismas que se apunta en el recurso, nada aportarían nuevo a las que ya obran en las actuaciones, estimándose suficiente el contenido del testimonio remitido para adoptar una resolución sobre el fondo del asunto”.