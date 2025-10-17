La Junta de Andalucía constata que el centro donde estudiaba Sandra Peña no activó el protocolo de acoso, ni el de prevención de suicidios

Investigan si la menor que se suicidó en Sevilla era víctima de bullying

SevillaSevilla vive días de profunda conmoción tras la trágica muerte de Sandra Peña, una adolescente de tan solo 14 años que decidió quitarse la vida el pasado martes, presuntamente como consecuencia del acoso escolar que sufría por parte de un grupo de compañeras. La noticia ha desatado una ola de indignación social y ha reabierto el debate sobre la eficacia de los protocolos contra el 'bullying' en los centros educativos andaluces, como informa Nerea Navarro.

Según ha confirmado la Junta de Andalucía, el colegio donde estudiaba la menor no activó el protocolo de acoso escolar ni el de prevención del suicidio, a pesar de que la familia había denunciado en varias ocasiones la situación que vivía su hija. El caso ha sido trasladado a la Fiscalía para esclarecer las posibles responsabilidades administrativas y penales del centro educativo.

El acoso escolar que sufría Sandra Peña, según su familia

Los padres de Sandra han querido hacer pública su imagen para poner rostro a una tragedia que, lamentablemente, no es un hecho aislado. Desde el miércoles, familiares, amigos y vecinos llenan el portal de su casa con flores, velas y mensajes de apoyo.

De acuerdo con el testimonio de la familia, las primeras señales de acoso comenzaron el año pasado. Sandra era objeto de "insultos, burlas y desprecios constantes" por parte de un pequeño grupo de compañeras, según relata su propio tío, Isaac Villar, a las cámaras de 'Informativos Telecinco'. La familia acudió al colegio en varias ocasiones para pedir que se tomaran medidas, aunque sin resultado.

Fuentes cercanas al centro reconocen que la dirección era consciente del conflicto, pero que no se activó el protocolo obligatorio, un mecanismo diseñado precisamente para estos casos, que incluye entrevistas, seguimiento psicológico y medidas de protección para la víctima. La falta de actuación, ahora en el punto de mira, podría acarrear consecuencias legales para la institución.

Por su parte, el colegio ha emitido un escueto comunicado en el que afirma estar “colaborando con las autoridades y la administración educativa” y pide respeto para toda la comunidad escolar.

El entorno de Sandra Peña, completamente conmocionado

El vecindario donde vivía Sandra permanece consternado. Nadie puede comprender cómo una adolescente tan joven llegó a ese extremo. “Nunca le notamos nada raro. Yo lo sabía por su padre", confiesa Isaac Villar, tío de Sandra, a las cámaras de 'Informativos Telecinco'.

Ahora, se mantiene abierta una investigación para esclarecer los hechos y determinar si se produjo algún tipo de negligencia institucional.

Casos anteriores al de Sandra Peña

El caso de Sandra ha despertado la memoria de otras tragedias similares en España. José Manuel, padre de Kira, una joven catalana de 15 años que también se quitó la vida en 2021 tras sufrir acoso escolar, ha mostrado su apoyo a la familia sevillana. “Cuando escuché la noticia me afectó como si fuera mi propia hija. Sé exactamente lo que están viviendo. Es un dolor que no se apaga nunca”, declaró.

En los últimos años, distintos organismos han advertido del aumento de los casos de bullying y ciberacoso entre menores. En paralelo, asociaciones como la de Nidia Represa, una joven que sufrió acoso y hoy trabaja en prevención, insisten en la necesidad de abordar el problema desde todos los ángulos: “Siempre se habla de las víctimas, pero poco de los acosadores. Hay que trabajar en la educación emocional, en la empatía, en detectar el problema antes de que sea tarde”, afirma.

Los protocolos para el acoso escolar

La Junta de Andalucía ha anunciado que revisará los protocolos de detección y actuación ante el acoso escolar, mientras que la Consejería de Educación ha convocado a los equipos directivos de todos los centros para reforzar la formación del profesorado en materia de convivencia.

El caso de Sandra Peña pone de nuevo sobre la mesa la urgencia de una respuesta firme y coordinada frente al acoso escolar. Porque detrás de cada cifra, de cada expediente, hay una vida que no se recupera.

El Teléfono de la Esperanza

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema. Además, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrecerá un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.