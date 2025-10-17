La historia de Sandra Peña aviva la necesidad de que los menores sean conscientes de su responsabilidad

Las acosadoras de Sandra Peña podrían enfrentar responsabilidades penales: "Son personas adolescentes mayores de 14 años"

El caso de Sandra Peña, la menor de 14 años que se quitó la vida tras sufrir durante un año entero acoso escolar, ha dado mucho de qué hablar, sobre todo en lo relacionado con la actuación del colegio. Los padres de la víctima afirman que el colegio era conocedor de la situación que estaba pasando la pequeña, que pidieron un cambio de aula, pero que los protocolos dirigidos a solventar estos casos, no fueron activados.

Además, tras las múltiples denuncias públicas y las protestas que se han generado en nombre de la menor, más de la mitad del profesorado andaluz considera que los protocolos que existen "son poco operativos". Otro de los puntos más señalados que sigue resonando después de la triste noticia que sigue conmocionando en la provincia sevillana, es la conciencia y responsabilidad de las compañeras que acosaban a la joven que se quitó la vida.

Por un lado, se apunta a la responsabilidad de los profesores, por otro, a la responsabilidad de los padres de aquellos niños que agreden a otros, pero sigue siendo muy cuestionada la responsabilidad de los propios compañeros incluso a la hora de identificar un caso de acoso escolar y tratar de pararlo. En España, bajo la mirada legal el menor sigue siendo un sujeto en formación, lo que significa que las medidas impuestas están orientadas a su reeducación. "Para que este fallo que han tenido en su educación se pueda corregir en su día a día y que en un futuro no se vuelvan a repetir estas conductas", explica el abogado José Luis Alegre.

Las penas que podrían recibir los mayores de 14 años

Los menores tienen que empezar a ser conscientes de que, a partir de los 14 años, ya tienen una responsabilidad penal: "Se aplica la ley del menor, no se le aplica las penas que vienen contempladas en el código penal de mayores, pero se pueden aplicar penas un poco más suaves", dice otro abogado, José Antonio Sires. "Como puede ser una libertad vigilada, una estancia en un centro de día o trabajos en beneficio de la comunidad".

Por otro lado, se encuentra la responsabilidad civil, compartida entre padres y menores que supone asumir una indemnización por daños y prejuicios dirigida a la víctima o hacia sus familiares, como sería el caso de los padres de Sandra Peña. Aunque esta medida no es suficiente para las víctimas de acoso escolar ni para los familiares afectados, el bullying deja una huella permanente en ellos.

Para evitar que sigan aumentando los casos de acoso escolar, desde el proyecto 'El Club de los Secretos' siguen concienciando a los menores de edad más temprana para que el día de mañana no tengan conductas agresivas contra sus propios compañeros. En estos talleres, enseñan que, además de tener una buena actitud con los demás, también tienen que ser valientes y contarles lo que les sucede a sus padres o profesores.