Un informe emitido días después de que cursase su baja vinculó la crisis de ansiedad con la sobrecarga laboral

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Un tribunal de Instancia de Granada ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con casi 25.000 euros a la médico de un centro sanitario que denunció que la carga de trabajo, con una media de pacientes por encima de lo pactado, vulneró sus derechos fundamentales y afectó a su salud.

La sentencia de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Granada, Plaza 6, contra la que cabe recurso y a la que ha tenido acceso EFE, condena al SAS a indemnizar a una médico de familia de Granada al considerar probado que se han vulnerado sus derechos fundamentales.

La demandante, que ha estado representada por el abogado Vicente Matas a través de la asesoría jurídica del Sindicato Médico de Granada, comenzó a trabajar como médico de familia en un centro de salud de la provincia en abril de 2021.

En marzo de 2024, la médico sufrió una crisis de ansiedad durante su jornada laboral

Esto motivó un proceso de incapacidad temporal por "reacción aguda de estrés" que se prolongó hasta el 14 de mayo de ese mismo año. Un informe emitido días después de que cursase su baja vinculó la crisis de ansiedad con la sobrecarga laboral, pese a lo que el SAS negó que se tratase de un accidente laboral.

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La demandante trasladó entonces los hechos a la Inspección de Trabajo que, en enero de 2025, explicó en un informe que el SAS había incurrido en una infracción "grave" en materia de prevención de riesgos al incumplir el Pacto de marzo de 2023 que fijaba el número de pacientes y horas máximas de trabajo que podía desarrollar un facultativo.

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El SAS analizó entonces el trabajo de la médica y constató que, de los 148 días analizados, sólo en 48 atendió a 35 pacientes o menos, que es el máximo dado como referencia en la planificación asistencial. En las 100 jornadas restantes, en casi la mitad atendió a más de 40 pacientes y en 4 la lista superó los 50 pacientes atendidos, sin que en ningún caso se excediera la cifra máxima de 60 pacientes por jornada.

"Existe por tanto prueba más que suficiente, no desvirtuada en modo alguno por el SAS, de que por el mismo se incumplen de forma persistente las medidas de prevención respecto de la trabajadora establecidas en el plan de prevención y pactos existentes", aporta la sentencia. Con estos datos, el juzgado ha estimado la demanda de la médico y ha considerado probado que el SAS ha vulnerado sus derechos fundamentales, por lo que tendrá que indemnizarla con 24.585 euros.