La jueza mantiene en libertad al investigado por la muerte de la bebé que falleció tras sufrir graves quemaduras tras un baño

La madre de la bebé que murió por quemaduras tras bañarla su pareja lamenta "acusaciones" y niega su relación con supuestas lesiones previas

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SevillaLa jueza que investiga la muerte de una bebé de 16 meses por quemaduras producidas durante un baño a finales del pasado marzo en Bormujos (Sevilla) ha mantenido este miércoles en libertad al investigado por estos hechos, que era entonces pareja de la madre.

Esta decisión ha sido adoptada tras la vista de medidas cautelares que ha acogido esta mañana el juzgado encargado del caso, cuya titular ha ordenado que comparezca ante este órgano cada 15 días y la retirada del pasaporte, tal y como pedía la Fiscalía. Durante la comparecencia, en la que las acusaciones particulares que ejercen la familia materna y paterna de la niña sí pidieron prisión provisional para el investigado, este último ha insistido en que lo ocurrido se debió a un descuido accidental.

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El investigado insiste en un descuido accidental

Por su parte, el investigado ha insistido este miércoles ante la juez que instruye esta causa en que lo ocurrido se debió a un descuido accidental.

La juez de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sevilla, Plaza 11, ha tomado esta mañana declaración al investigado, pareja de la madre en el momento de los hechos ocurridos a finales del pasado marzo, en una vista para la adopción de medidas provisionales.

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Fuentes del caso han informado a EFE de que el investigado ha insistido en el carácter accidental de lo ocurrido cuando bañaba a la menor y que fue en unos instantes en que se ausentó para coger una toalla cuando escuchó los gritos de la bebé.

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Durante esta comparecencia, la Fiscalía no ha pedido la prisión provisional para el investigado, algo que sí han hecho las acusaciones particulares que ejercen tanto la familia materna como paterna de la menor fallecida.

La retirada del pasaporte y comparecer ante el juez cada 15 días

El Ministerio Público sí he pedido la retirada del pasaporte, para que el investigado no pueda abandonar el territorio nacional, y su comparecencia quincenal ante el juzgado, mientras que las familias han solicitado de manera subsidiaria que sea enviado de forma provisional a prisión eludible bajo fianza de 150.000 euros.

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Para el avance de esta investigación, han indicado a EFE las partes personadas, será crucial contar con el informe completo de la autopsia -actualmente solo se cuenta con un avance preliminar- que permita concretar con mayor exactitud las circunstancias en que se produjeron los hechos que provocaron las quemaduras finalmente mortales.

Según documentación incorporada a la causa, han añadido las fuentes, el agua de la ducha que provocó graves quemaduras a la bebé pudo alcanzar hasta cerca de 65 grados.