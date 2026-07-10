Según el presidente de la Junta, el ES-Alert tampoco es "exacto" y su huella no llega a todos los rincones

Minuto a minuto | La última hora sobre el incendio de Los Gallardos, en Almería

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El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha asegurado este viernes que la dirección de la emergencia consideró que el envío de un mensaje ES-Alert ante el incendio originado en Los Gallardos (Almería), que ya ha dejado al menos 12 muertos y 23 desaparecidos, hubiera podido generar confusión entre afectados que debían seguir recomendaciones diferentes en cada situación.

"Aquí había casos donde había que confinar, se tenían que quedar en casa y no salir; y otros en los que tenían que salir, y ni siquiera las rutas eran las mismas", ha indicado Moreno, quien se ha referido en respuesta a los periodistas a las explicaciones dadas por los propios técnicos: "Mandar un solo mensaje era generar confusión".

Según el presidente de la Junta, el ES-Alert tampoco es "exacto" y su huella no llega a todos los rincones, especialmente en zonas como la afectada donde no hay suficiente cobertura de telefonía móvil y tres puntos bases de conexión telefónica se habían "caído".

Las autoridades alertaron puerta a puerta a los vecinos

Moreno ha recordado que, ante esta emergencia, se había hecho un "trabajo previo" por parte de Ayuntamiento, Policía Local y Guardia Civil para avisar de manera personal en zonas muy diseminadas, por lo que los técnicos consideraron que un ES-Alert "podía generar mucha más confusión que acierto" ante tres posible mensajes.

Algunos de los fallecidos, ha detallado, llegaron incluso a no hacer caso a las advertencias trasladadas personalmente por las autoridades, en algunos casos el confinamiento y en otros la salida desde sus viviendas por una determinada ruta de evacuación.