El fuego se extendió con una velocidad extrema provocando la evacuación o confinamiento de cinco localidades: hay 11 muertes confirmadas

Incendio en Los Gallardos, Almería| Juanma Moreno alerta de que el número de fallecido podría aumentar: "Hay 19 personas sin localizar"

Compartir







AlmeríaEl municipio almeriense de Los Gallardos es hoy el epicentro de “una tragedia sin precedentes”. Un incendio forestal devastador, el peor y más mortífero en lo que va de siglo, ha dejado 11 muertos, mientras se teme que la cifra pueda incluso elevarse al existir todavía 19 personas desaparecidas, en paradero desconocido.

El incendio, que también ha dejado al menos ocho heridos, cuatro de ellos muy graves, se propagó con una velocidad extrema, impulsado por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora que extendieron las llamas amenazando todo a su paso. Hasta cinco núcleos poblaciones, Almocáizar, Fuente del Albarico, Los Pinos, La Serena, y Pinar de Bédar, tuvieron que ser evacuados o confinados ante la proximidad del fuego.

El incendio forestal de Los Gallardos y su rápida expansión

El incendio se originaba en la localidad de Los Gallardos, y concretamente se expandía por la pedanía de Bédar, donde los vecinos se vieron rodeados por las llamas. Desde allí, como el propio pánico de los vecinos, las llamas se extendieron a otros municipios, como el de Almocáizar, donde los residentes continúan confinados.

Durante la tarde, y en plena ola de calor, bajo altísimas temperaturas, escasa humedad y con gran viento, el fuego se propagó rápidamente. Algunos vecinos, testigos de ello, llegaron a grabar las llamas, atemorizados, mientras otros, incluso, murieron en el interior de sus coches cuando trataban de emprender la huida, pese a las órdenes de confinamiento, como ha explicado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Concretamente, cuatro ciudadanos, ha explicado, tomaron “la decisión de coger otro camino que no era el de evacuación; de buscar una salida propia a través de una rambla”. “Realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas, que finalmente han fallecido”, ha señalado, contando que, “en principio, todo parece indicar que son de origen británico, entre otras cosas porque su volante estaba en el lado contrario", ha ahondado.

Por su parte, otras siete personas murieron “en otro escenario”, cuando se encontraban “caminando” y “habían dejado los coches”. “Seguramente estarían buscando una salida. Una salida que no era la prevista y la que se había indicado, y las consecuencias han sido terribles”, ha señalado, apuntando que, también en este caso, “todo parece indicar que también serían en su mayoría o su totalidad extranjeros”, si bien se trata de determinar con la plena identificación de las víctimas.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los Gallardos, un enclave a 75 kilómetros de la capital

El incendio, que obligó a activar la ase de emergencia en situación operativa 2, habilitándose en paralelo el teléfono 677 904 624 para atención e información a familiares, vecinos y personas afectadas en general, se desencadenó en Los Gallardos, a unos 75 kilómetros de la capital almeriense. No obstante, el punto crítico se situó en el municipio colindante de Bédar, un área con múltiples cortijos y viviendas dispersas, desde el cual las llamas siguieron avanzando con virulencia.

Arrasando el área de la comarca del Levante Almeriense, el fuego se adueño de un territorio que actúa como un cruce natural entre la sierra y la costa almeriense de Vera, Garrucha o Mojácar, entre otros.

Por su emplazamiento estratégico, la zona es también importante en la vía de comunicación con la A-7, facilitando esas conexiones con el levante y poniente andaluz, tan aclamado también por el turismo nacional en su litoral.

Los Gallardos, concretamente, representa además una orografía compleja, entre las montañas del sistema Penibético, la sierra de Bédar y la Sierra de la Alcornia, además de la vega del río Aguas.

El fuego, se ha extendido así por un terreno abrupto, con multitud de barrancos, ramblas y caminos rurales entre cortijos, como el de esa “trampa” mortal a la que hacía referencia el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz.

Por eso, las características de la zona, junto con las intensísimas rachas de viento, representan una de las principales complicaciones a las que se enfrentan ahora los efectivos desplegados en la zona, conformados por más de un centenar del Infoca y también unos 150 de la UME, a los que también apoyan Protección Civil, efectivos del Ministerio de Transición Ecológica y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tal como ha señalado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien ha expresado sus condolencias a todos los familiares de los fallecidos y heridos en la tragedia.