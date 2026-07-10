Agencia EFE 10 JUL 2026 - 11:37h.

El fuego ha afectado la zona de Los Gallardos y sobre todo al pueblo y al término municipal de Bédar

Incendio en Los Gallardos, Almería| 11 fallecidos y 23 personas desaparecidas en una zona con muchas casas diseminadas

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La provincia andaluza de Almería se encuentra consternada y conmocionada por el grave incendio forestal de Los Gallardos que deja en este momento al menos 11 personas fallecidas, 23 desaparecidos y centenares de desalojados.

Desde el Espacio Cultural de Los Gallardos, habilitado como una zona de atención a los afectados, el alcalde de la localidad, Francisco Miguel Reyes, detallaba en declaraciones a TVE que todavía se desconoce la cifra exacta de víctimas y que además hay al menos ocho personas heridas. "Parece que ha caído una bomba sobre el pueblo" contaba en el programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser.

El alcalde ha destacado el despliegue y la labor de Policía Local, sanitarios y servicios sociales desplazados desde distintos municipios para atender a los afectados. En la extinción del incendio trabajan un total de 150 militares de la UME, junto a efectivos del Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).

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Dolor e incertidumbre

El alcalde ha señalado que son centenares las personas que han tenido que ser reubicadas en distintos pabellones de localidades como Garrucha o Mojácar.

"Tienen mucha incertidumbre, algunos no saben si se han quemado sus viviendas, otros sí", ha advertido Reyes, quien también ha informado de la evacuación de 400 personas que se encontraban en un camping de la localidad, aunque el fuego no ha llegado hasta sus instalaciones.

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Entre los afectados se encuentran personas "bastante mayores" que han tenido que ser trasladados en ambulancias y que se encuentran, al igual que el resto de vecinos del entorno, "nerviosos y con mucha incertidumbre".

En las zonas de atención se han montado camas de Cruz Roja y las tiendas de Los Gallardos y municipios vecinos han hecho bocadillos y han enviado bebidas, frutas y otros víveres para que puedan avituallarse.