Decenas de vecinos aseguran que nadie les advirtió del fuego el pasado jueves

Carlos Franganillo, al mando de un informativo especial que analizará el incendio de Los Gallardos desde la zona 0

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AlmeríaA medida que pasan las horas, se multiplican los testimonios de vecinos que aseguran que nunca recibieron una orden de evacuación durante las primeras horas del devastador incendio de Almería. Muchos afirman que descubrieron la magnitud del fuego al ver el humo o al observar cómo otras personas huían de sus casas.

Es el caso de Sally, vecina de Bédar. La mujer explica que el jueves nadie llamó a su puerta para alertar del peligro: "Escuchamos voces y cuando mi marido salió a ver qué ocurría, vio a una vecina escapando con sus hijos. Entonces vimos el humo y nos dimos cuenta de que era una emergencia", relata. Asegura que ni ella ni sus vecinos recibieron ninguna comunicación oficial antes de que el incendio se acercara a sus viviendas.

"No vino nadie a decirnos nada": la denuncia de otros vecinos

En la zona de Almocaizar, muy próxima al frente de las llamas, otros residentes relatan una experiencia similar. Sandra asegura que el fuego llegó a apenas unos cientos de metros de su casa y que nunca recibió instrucciones de las autoridades. "Nosotros no nos hemos ido de casa. No vino nadie a decirnos nada ni a preguntarnos nada", explica. Reconoce que vivieron momentos de auténtico pánico mientras observaban cómo avanzaba el incendio.

Estos testimonios se suman a los de otros afectados y familiares de víctimas que cuestionan cómo se gestionó la información durante las primeras horas de la emergencia. Las autoridades sostienen que algunas de las personas fallecidas abandonaron la zona por recorridos distintos a los recomendados por los servicios de emergencia, pero varios vecinos insisten en que nunca recibieron una orden de evacuación y que actuaron por su cuenta cuando comprendieron el riesgo.

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La investigación deberá aclarar ahora cómo se desarrolló la comunicación con la población y si todos los residentes recibieron las alertas necesarias. Para muchos supervivientes, el incendio llegó de forma repentina y sin margen de reacción.