La pareja se encontraba en su cortijo de Bédar cuando se dio cuenta de la cercanía de las llamas

La última llamada de Thomas con su padre, fallecido en el incendio de Almería

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AlmeríaTras el devastador incendio de Almería, siguen saliendo a la luz nuevos testimonios de quienes lograron escapar de las llamas. Uno de ellos es Jérôme, que consiguió sobrevivir, pero sigue sin noticias de su mujer, Estefanie, desaparecida desde que ambos intentaron huir del fuego.

La pareja se encontraba en su cortijo de Bédar cuando se dio cuenta de la cercanía de las llamas. Según relata Jérôme, apenas tuvieron tiempo para reaccionar. Él salió en moto y Estefanie lo hizo detrás, en coche, acompañada de sus perros. Sin embargo, durante la huida perdieron el contacto. "Ahí fue cuando dejé de saber de ella", explica. Desde entonces, continúa buscándola mientras las esperanzas de encontrarla con vida disminuyen con el paso de las horas.

"Nadie vino a avisarnos": la denuncia del hombre

Jérôme resultó herido durante la evacuación y tuvo que ser atendido en un hospital. Ahora denuncia que ninguno de los dos recibió una orden de evacuación ni fue advertido por las autoridades de la gravedad del incendio. "Nadie vino a avisarnos. Ni el Ayuntamiento ni la Policía Local. Nos encontramos atrapados por el fuego", asegura.

Su testimonio se suma al de otros familiares de víctimas que cuestionan cómo se gestionó la evacuación de la zona. Algunos sostienen que conocieron la existencia del incendio por las noticias o por las redes sociales y no mediante avisos oficiales, mientras que las autoridades mantienen que hubo indicaciones para abandonar la zona y que varias víctimas terminaron utilizando rutas distintas a las recomendadas por los servicios de emergencia.

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La Guardia Civil continúa buscando a las personas que siguen desaparecidas mientras avanza la identificación de las víctimas mortales. Al mismo tiempo, la investigación deberá esclarecer no solo el origen del incendio, sino también cómo se desarrolló la evacuación y si todos los vecinos recibieron la información necesaria para ponerse a salvo.