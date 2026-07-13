Thomas asegura que habló con su padre por teléfono cuando las llamas ya estaban fuera de control y que estaba intentando escapar

Aumentan a 10 la cifra de las personas desaparecidas en el incendio de Los Gallardos, en Almería: hay 13 muertos

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AlmeríaLas labores de extinción y la investigación sobre el incendio que ha dejado trece fallecidos en Almería continúan mientras crecen las dudas sobre cómo se produjo la evacuación de las víctimas. Familiares de algunos de los fallecidos cuestionan que recibieran instrucciones oficiales para abandonar la zona y niegan que desoyeran órdenes de los equipos de emergencia.

Thomas perdió a su padre, un ciudadano belga, en el incendio. Asegura que habló con él por teléfono cuando las llamas ya estaban fuera de control: "Me dijo que estaba con otras personas intentando encontrar la mejor manera de escapar", relata. Poco después, su padre y otras seis personas murieron tras abandonar sus vehículos e intentar huir a pie por una pista forestal que terminó convirtiéndose en una trampa.

"Nadie recibió ninguna advertencia oficial",denuncia el hijo

El hijo de la víctima sostiene que nunca recibieron una alerta oficial. Según explica, tanto su padre como el resto del grupo supieron de la existencia del incendio por informaciones difundidas en medios de comunicación y en redes sociales. "Nadie recibió ninguna advertencia oficial. Se enteraron del incendio por las noticias o por publicaciones en Facebook", afirma. Cuando finalmente vieron la proximidad de las llamas, decidieron escapar por sus propios medios, pero ya era demasiado tarde.

Estas declaraciones contrastan con la versión ofrecida por las autoridades. El consejero andaluz de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha señalado que muchas de las víctimas abandonaron la zona por una ruta distinta a la recomendada por los servicios de emergencia. También el alcalde de Bédar explicó que algunos vecinos se negaron inicialmente a seguir las indicaciones y optaron por escapar cuando el incendio ya había avanzado con gran rapidez.

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La investigación deberá determinar ahora cómo se desarrollaron las comunicaciones durante las primeras horas del incendio, si las alertas llegaron a todos los afectados y en qué momento las víctimas decidieron abandonar sus viviendas o vehículos. Mientras tanto, las familias reclaman respuestas sobre una tragedia que consideran que podría haberse gestionado de otra manera y piden que se esclarezca si hubo fallos en la información o en la coordinación de la evacuación.