Paz Serrano 15 JUL 2026 - 16:57h.

Con todo quemado a su alrededor los supervivientes están cansados, tristes, enfadados, desubicados...

Recaudan fondos para una pareja “en estado crítico” por el incendio de Almería: se lanzaron por un barranco huyendo del fuego

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Seis días después del incendio de Almería, ya han podido ser identificados las 13 víctimas del incendio de Los Gallardos (Almería) tras cotejar las muestras de ADN de los últimos tres cuerpos restantes, por lo que el proceso se ha dado por concluido.

Entre las 13 víctimas mortales, además de la mujer inglesa de 93 años que murió ya en el centro hospitalario a causa de quemaduras sufridas, hay otras siete mujeres y cinco hombres. El balance total son un español y doce extranjeros. De ellos, 7 procedentes del Reino Unido, 3 de Bélgica, 1 de Francia y otra de EEUU.

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En medio de la tragedia tambien se ha vivido algún milagro. El de dos británicos de 47 y 51 años, a los que, tras escuchar sus gritos, rescataron cuatro guardia civiles entre las brasas con el 40% de su cuerpo quemado al final de un barranco. El sargento Pedro no podrá olvidar nunca donde ocurrió ese milagro protagonizado cuatro ángeles de la Guardia Civil. Fueron ellos los que se plantaron en este paraje, de noche, cubierto de brasas. "Empezamos a dar voces, confundidos si podía ser el eco".

No era el eco. Eran dos británicos de 47 y 51 años. Estaban abajo del todo. Bajaron sin pensarlo entre resbalones y quemándose las manos. Los encontraron con el 40% de su cuerpo abrasado y desintegrada casi su esperanza. Pero ellos les dieron ánimos para luchar por su vida.

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Tocaba subir con ellos en camilla por el terreno escarpado. Y lo lograron tirando de corazón. Sin ellos hubieran fallecido. Sus esfuerzos lograron salvar dos vidas. Una pareja que creía que no iban a volver a ver a sus tres hijos, querían volver a ver a sus tres hijos en Inglaterra. Las llamas habían arrasado con el barranco. Solo había brasas, solo se escuchaba su crepitar.

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Como ellos, otros afectados tratan de recuperar una normalidad que aún tardará en llegar.

Entre ellos se encuentra Rubén, consciente de que está vivo de milagro. "He vuelto a nacer, la verdad que sí tuve suerte de verlo venir, me hubiera quedado atrapado seguro". Intentó huir en coche, pero vio que era mejor refugiarse en una casa. "A las malas pensé en meterme una piscina, nos pusimos a refrescar las pérgolas de madera, cuando llegó el fuego nos encerrarnos dentro, bajamos las persianas para que no reventasen los cristales, y a esperar media hora".

Casi una semana después del gravísimo incendio los vecinos tratan de volver a la normalidad. Llevan cuatro días sin agua sin luz. Con tuberías y acometidas quemadas. Las técnicos no dan abasto. "Las conesiones mismas de agua están quemadas o destruidas". Con todo quemado a su alrededor los supervivientes están cansados, tristes, enfadados, desubicados...

Rubén reconoce que "todo lo que he construido lo ha perdido todo, pero estoy vivo, esto es material, pero lo volveré a construir, poco a poco".

Es el nuevo reto de los supervivientes, recuperar su vida poco a poco. Porque lo importante es que viven para contarlo.