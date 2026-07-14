El Infoca declara controlado el incendio de Los Gallardos, en Almería

Esta novedad implica que el perímetro se encuentra perimetrado en su totalidad y aislado de nuevo material combustible

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El dispositivo del Plan Infoca ha declarado oficialmente controlado este martes por la noche el incendio forestal de Los Gallardos (Almería), el más trágico de la historia de Andalucía con 13 muertos, tras arrasar unas 7.000 hectáreas y cobrarse la vida de trece personas.

Según la última actualización oficial emitida por la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) a las 22:35 horas de este martes, el fuego ha entrado formalmente en fase de control.

Esta novedad implica que el perímetro se encuentra perimetrado en su totalidad y aislado de nuevo material combustible, permitiendo a los efectivos centrarse de manera exclusiva en las tareas de remate y liquidación para evitar cualquier posible reproducción.

Para acometer estos trabajos sobre el terreno calcinado, el Plan Infoca ha desplegado un dispositivo nocturno compuesto por 19 bomberos forestales y dos vehículos autobomba, que mantendrán las labores de refresco durante toda la madrugada en la comarca del Levante almeriense.

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La declaración oficial de incendio controlado marca el inicio de la transición hacia la recuperación de la zona, tras varias jornadas marcadas por la virulencia de las llamas, las evacuaciones preventivas y los confinamientos de la población.

En paralelo a la extinción definitiva, el Centro Integrado de Datos (CID) continúa con el proceso forense y judicial para la identificación de las víctimas, habiendo confirmado ya mediante pruebas de ADN a nueve de los trece fallecidos.

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Asimismo, las administraciones han comenzado a articular las medidas de reconstrucción. La Diputación Provincial de Almería ha celebrado este martes las primeras reuniones de coordinación con los alcaldes de Los Gallardos, Bédar, Antas y Lubrín para canalizar ayudas directas orientadas a reparar infraestructuras básicas y redes de suministro. Mientras, el Gobierno central tramita la declaración del área como zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil.