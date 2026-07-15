Simon y Lisa se encuentran hospitalizados en situación crítica y necesitan dinero para costear el tratamiento que no cubre el seguro

Las horas críticas en la UCI de los cuatro quemados en el incendio de Los Gallardos: "Intentan estabilizar sus constantes vitales cardiorrespiratorias"

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Simon y Lisa fueron rescatados con graves lesiones, de un barranco durante el incendio en Los Gallardos y ahora sus hijos piden ayuda económica para enfrentar la situación. La pareja de británicos, residentes en Bédar, permanecen hospitalizados "en estado crítico" y sus familiares hna organizado una campaña para recaudar fondos que les permitan enfrentar las "dificultades económicas que van más allá de lo que cubre el seguro":

El matrimonio habían saltado al barranco, de dónde fueron rescatados, para tratar de huir de las llamas. Ahora, ambos "continúan recibiendo tratamiento para salvar sus vidas", han escrito en el mensaje en GoFundMe, que ya ha alcanzado más de 50.000 libras.

Los tres hijos de Simon y Lisa han relatado que la familia "se enfrenta a importantes dificultades económicas que van más allá de lo que cubre el seguro" por "la pérdida de ingresos, los constantes viajes, la compra de ropa y artículos de primera necesidad, los gastos en comunicación y numerosos gastos imprevistos para apoyar a nuestros seres queridos durante una emergencia médica prolongada en el extranjero y durante su recuperación".

Por eso piden ayuda económica "para aliviar esta carga financiera" y poder "centrarse en lo que realmente importa: estar al lado de Simon y Lisa mientras luchan por recuperarse", se lee en la campaña abierta en la web.

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Los hijos de Lisa y Simon agradecen el esfuerzo "extraordinario" de la Guardia Civil que salvó a sus padres

Los familiares del matrimonio de británicos han destacado la ayuda recibida por los servicios de Emergencia españoles sin los que Lisa y Simón no estarían vivos tras la decisión de lanzarse a un barranco en una huida desesperada del fuego en el que han muerto 13 personas. Los hijos de la pareja han reconocido el esfuerzo "extraordinario" de la Guardia Civil para salvar a sus padres, que les pidieron ser salvados para ver a sus hijos."Gracias a ellos, sus tres hijos están a su lado en España", cuentan.

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"Nuestra familia también desea expresar su más sincero agradecimiento al pueblo de España y a la comunidad local por la increíble amabilidad y el apoyo que han demostrado durante este momento tan difícil":

Simon y Lisa son dos de los cuatro heridos en el incendio de Los Gallardos que se mantienen en estado crítico en la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío, de Sevilla.

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La familia ha recibido una ola de solidaridad en forma de donaciones en respuesta a su petición para cubrir los gastos añadidos de esta emergencia. Cada donación, por pequeña que sea, marcará una gran diferencia. Si no puede donar, considere compartir esta campaña con sus familiares y amigos.