Redacción Andalucía Málaga, 20 JUL 2026 - 18:16h.

La policía arrestó al presunto agresor, que tenía antecedentes, cuando estaba haciendo las maletas y para huir hacia Alemania

La víctima, de 20 años, logró grabar la cara del presunto agresor, que pudo ser identificado

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La Policía Nacional ha detenido en Marbella a un turista alemán acusado de agresión sexual, después de que su presunta víctima lograra grabar su rostro con el teléfono móvil durante el forcejeo inicial. El presunto agresor, que tenía antecedentes policiales, fue arrestado por los agentes justo cuando habia terminado de hacer las maletas y se disponía a huir hacia Alemania.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de junio en un apartamento de la localidad vecina de Estepona, en Málaga. La víctima, una joven de unos 20 años, había conocido al ahora detenido y dos amigos suyos. Entonces, la invitaron a ir a cenar a su apartamento en el que se encontraban de vacaciones.

En un primer momento, la víctima accedió a la invitación pero cambió inmeditamente de opinión cuando el sospechoso cerró la puerta echando el pestillo. Justo en ese instante, comenzó un forcejeo durante el cual la joven logró grabar la cara de su agresor con su teléfono móvil, una prueba que ha sido determinante para lograr su identificación y posterior detención.

Inmovilizada y violada

Según la denuncia de la chica, que intentó escapar del lugar, el presunto violador cerró una ventana por donde la joven intentaba gritar para pedir ayuda. Seguidamente, la inmovilizó y arrastró hacia la cama donde perpretró la violación.

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La víctima en todo momento se resistió hasta que pudo zafarse del presunto agresor y huir del apartamento gritando y pidiendo auxilio. En ese momento, el vigilante de seguridad de la urbanización, alertado por los gritos, avisó a la Policía Nacional, que acuidó hasta el lugar. P,ero el presunto autor y sus amigos ya habían huido.

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A punto de coger un avión

Gracias al vídeo grabado por la víctima, los investigadores identificaron al sospechoso, que ya estaba fichado por la policía al tener antecedentes policiales en España.

Así, lo localizaron en un domicilio de Marbella donde fue arrestrado 'in extremis', ya que el individuo había hecho las maletas y faltaban tres horas para que saliera un avión en el que se iba de vuelta a Alemania, según ha informado Sur.

Tras su detención, el juzgado ha decretado su ingreso en prisión provisional debido al alto riesgo de fuga y a la gravedad del delito.