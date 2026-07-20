Condenada una mujer a nueve años de prisión por prostituir a cinco menores en Almería

La Audiencia Provincial de Almería condena a nueve años de prisión a la principal acusada por prostituir a cinco menores entre 2018 y 2020

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La Audiencia Provincial de Almería ha condenado a nueve años de prisión a la principal acusada por cinco delitos de prostitución de menores cometidos entre 2018 y 2020, al considerar acreditado que captó a varias adolescentes para mantener encuentros sexuales remunerados con adultos. La sentencia también absuelve a dos policías locales, uno de Adra y otro de Almería, al no existir pruebas suficientes que acrediten su participación. Según la resolución de la Sección Segunda, consultada por Europa Press, la condenada persuadió a tres amigas de entre 13 y 14 años y a su hermana, de 15 años, para que aceptaran mantener encuentros con hombres a cambio de dinero.

Los servicios incluían prácticas fetichistas y parafilias sexuales, entre ellas dejarse chupar los pies, y se desarrollaban en viviendas, vehículos, descampados y otros lugares previamente acordados.

Además, el tribunal considera también víctima al novio de una de las menores, ya que uno de los clientes pagó para presenciar cómo ambos mantenían relaciones sexuales dentro de una furgoneta.

La acusada organizaba las citas por internet

La investigación concluye que la principal acusada era quien contactaba con los clientes a través de una web de contactos y de Skype, negociaba el tipo de encuentro, fijaba el precio y organizaba las citas con las menores.

La actividad se prolongó hasta mediados de 2020, cuando la Guardia Civil la detuvo durante la operación 'Terciaria', iniciada tras la denuncia de la madre de una de las víctimas, quien descubrió mensajes sospechosos en el teléfono móvil de su hija. Durante el juicio, la mujer admitió los hechos e implicó al resto de los acusados, una colaboración que el tribunal ha considerado una atenuante muy cualificada de confesión.

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Gracias a ello, la pena quedó fijada en nueve años de prisión —cuatro condenas de dos años y otra de un año—, muy por debajo de los 45 años que había solicitado inicialmente la Fiscalía.

La Sala fundamenta la condena en las declaraciones de las víctimas, los testimonios de los agentes de la Guardia Civil, el contenido de los teléfonos móviles intervenidos y la propia confesión de la acusada.

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Los dos policías locales quedan absueltos

En el caso del policía local de Adra, la Audiencia considera probado que una menor mantuvo un encuentro sexual con un agente uniformado que la trasladó en un vehículo oficial. Sin embargo, concluye que no ha quedado acreditado que ese agente fuera el acusado, ya que la víctima no pudo identificarlo con la certeza exigida y la descripción física facilitada durante la instrucción no coincidía con la suya.

Respecto al policía local de Almería, el tribunal tampoco considera demostrado que fuera el supuesto 'Señor X' con el que la principal acusada mantenía conversaciones por Skype para concertar encuentros con las menores.

La sentencia destaca que no pudo acreditarse la titularidad de esa cuenta, ni identificar a su usuario durante la investigación, por lo que aplica el principio de presunción de inocencia.

Seis condenados deberán indemnizar con 470.000 euros a las víctimas

En total, seis de los diez acusados han sido condenados y cuatro han resultado absueltos.

La pena más elevada alcanza 27 años y dos días de prisión, mientras que el resto de condenados cumplen penas de 24 años, 15 años, dos condenas de nueve años y otra de cinco años y seis meses.

Asimismo, los seis condenados deberán pagar 470.000 euros en indemnizaciones a las víctimas y cumplir órdenes de alejamiento, prohibiciones de comunicación, periodos de libertad vigilada e inhabilitaciones para ejercer profesiones u oficios que impliquen un contacto regular y directo con menores.