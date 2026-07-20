Manuel Pimentel 20 JUL 2026 - 11:53h.

La estatua del Marqués de Larios, uno de los monumentos más icónicos de la ciudad, terminó con la cabeza totalmente pintada

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MálagaLa victoria de España en el Mundial llenó de euforia las calles de todo el país, pero no faltaron los actos vándalicos como el sucedido en Málaga. La estatua del Marqués de Larios, uno de los monumentos más icónicos de la ciudad, sufrió un ataque con pintura roja y ha terrminado con toda la cabeza pintada.

El incidente tuvo lugar mientras miles de aficionados recorrían el centro de Málaga y otros puntos de la provincia para celebrar la segunda estrella de España en una noche histórica.

Pocos minutos después de que el árbitro pitara el final del partido, varios hombres se subieron con botes de pintura al pedestal de la estatua, que no estaba vallada, y comenzaron a pintar la efigie.

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Al parecer, la intención sería pintar la escultura completa, pero la rápida intervención de la policía impidió que prosiguieran, quedando los daños limitados a la cabeza de la estatua del Marqués de Larios.

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Delito de daños

La escultura es una obra del artista Mariano Benlliure dedicada a Manuel Domingo Larios, márques de Larios e impulsor de la industrialización de Málaga en el siglo XIV. Está situada al inicio de la calle a la que da su famoso nombre, en pleno corazón de la capital malagueña y junto a la plaza de la Constitución. En 2019 fue restaurada, durante las obras de remodelación de la Alameda Principal.

La estatua de Larios ha amanecido con la cabeza completamente pintada de rojo y continúa así a la espera de que se lleve a cabo su limpieza. Por el momento, se desconoce si los autores de los daños han sido identificados, que podrían enfrentarse a una pena por un delito de daños.