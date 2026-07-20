Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Deportes

La camiseta de España con las dos estrellas de bicampeona del mundo ya tiene fecha de lanzamiento: ¿cuándo sale a la venta?

La camiseta de España con las dos estrellas de bicampeona del mundo ya tiene fecha de lanzamiento: ¿cuándo sale a la venta?
Los jugadores de la selección española Pau Cubarsí (i) mejor jugador joven, Rodri Hernández (c) balón de oro y Unai Simón, guante de oro. EFE
Compartir

España vibra con el triunfo de la selección, campeona del mundo 16 años después del Mundial de Sudáfrica. Esta vez ha sido en Estados Unidos y ante Argentina, donde ‘La Roja’, con un esperadísimo tanto de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga, conseguía hacer nuevamente historia sumando una segunda estrella, codiciadísima ahora por todos los aficionados para lucirla en la que será la camiseta de los campeones.

Después del triunfo, son muchos los que ya piensan en adquirirla, conscientes de que en ella está estampada el símbolo de una nueva hazaña histórica. Si ya la camiseta blanca era de por sí de un enorme reclamo junto a la tradicional de ‘La Roja’, ahora se espera un nuevo éxito de ventas mundial.

PUEDE INTERESARTE

¿Cuándo sale a la venta la camiseta de España con las dos estrellas de bicampeona del mundo?

Según ha informado Adidas, patrocinador oficial de la selección española, ya hay fecha de lanzamiento oficial: la bicampeona del mundo tendrá su nueva camiseta a la venta con las dos estrellas a partir del próximo 4 de agosto.

No en vano, y ante la oleada de peticiones que se esperan, la compañía ya ha informado a todos de que ya se puede efectuar la reserva de camisetas a través de su aplicación.

PUEDE INTERESARTE

Las indumentarias a la venta respetarán la identidad de las que se han utilizado durante el Mundial, pero añadiendo sobre el escudo la anhelada versión de las dos estrellas, codiciada tanto por aficionados como por coleccionistas.

Con ello, se conmemorará y se dará cuenta del logro histórico, conseguido además con un estilo de juego alabado internacionalmente, con los jugadores de Luis de la Fuente fieles hasta el final a un recital de buen fútbol que finalmente ha valido el mayor de los premios. España, de hecho, tiene mucho más que dos estrellas.

La agenda y el recorrido de la selección española en las celebraciones del Mundial: de Zarzuela y Moncloa a Cibeles
La agenda y el recorrido de la selección española en las celebraciones del Mundial: de Zarzuela y Moncloa a Cibeles
Temas