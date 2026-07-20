Aficionados y coleccionistas esperan con anhelo para conseguir la codiciada camiseta con las dos estrellas que atestiguan la nueva hazaña histórica de la selección española

España, campeona del Mundo: la última hora de 'La Roja' y las celebraciones de los jugadores de la selección

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España vibra con el triunfo de la selección, campeona del mundo 16 años después del Mundial de Sudáfrica. Esta vez ha sido en Estados Unidos y ante Argentina, donde ‘La Roja’, con un esperadísimo tanto de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga, conseguía hacer nuevamente historia sumando una segunda estrella, codiciadísima ahora por todos los aficionados para lucirla en la que será la camiseta de los campeones.

Después del triunfo, son muchos los que ya piensan en adquirirla, conscientes de que en ella está estampada el símbolo de una nueva hazaña histórica. Si ya la camiseta blanca era de por sí de un enorme reclamo junto a la tradicional de ‘La Roja’, ahora se espera un nuevo éxito de ventas mundial.

¿Cuándo sale a la venta la camiseta de España con las dos estrellas de bicampeona del mundo?

Según ha informado Adidas, patrocinador oficial de la selección española, ya hay fecha de lanzamiento oficial: la bicampeona del mundo tendrá su nueva camiseta a la venta con las dos estrellas a partir del próximo 4 de agosto.

No en vano, y ante la oleada de peticiones que se esperan, la compañía ya ha informado a todos de que ya se puede efectuar la reserva de camisetas a través de su aplicación.

Las indumentarias a la venta respetarán la identidad de las que se han utilizado durante el Mundial, pero añadiendo sobre el escudo la anhelada versión de las dos estrellas, codiciada tanto por aficionados como por coleccionistas.

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Con ello, se conmemorará y se dará cuenta del logro histórico, conseguido además con un estilo de juego alabado internacionalmente, con los jugadores de Luis de la Fuente fieles hasta el final a un recital de buen fútbol que finalmente ha valido el mayor de los premios. España, de hecho, tiene mucho más que dos estrellas.