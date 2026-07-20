Un joven de 20 años ha muerto en Sonseca, Toledo, mientras veía la final del Mundial de Fútbol 2026 en una plaza de la localidad

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ToledoUn joven de unos 20 años ha fallecido este domingo mientras veía el partido del Mundial en una plaza de la localidad toledana de Sonseca, que ha decretado tres días de luto oficial.

El servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha informado a EFE de que sobre las 23:16 horas de este domingo se recibió un aviso de que en la plaza de la Virgen de Sonseca un chico de unos 20 años había comenzado a sufrir convulsiones.

A la espera de los resultados de la autopsia

En el lugar había efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil y también se desplazaron una UVI y el médico de urgencias, que intentaron reanimar al joven, pero falleció en el lugar.

La autopsia determinará las causas de la muerte de este chico.

Tres días de luto en Sonseca

Tras el suceso, el Ayuntamiento de Sonseca ha decretado tres días de luto oficial, según ha informado a través de sus redes sociales consultadas por EFE.

Según un decreto firmado por la Alcaldía de Sonseca, los días de luto comienzan este lunes y se prolongarán hasta el miércoles "como muestra del dolor compartido por este triste acontecimiento". Asimismo, las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta en señal de duelo.

El Ayuntamiento, en nombre de todo el municipio, ha trasladado sus más sinceras condolencias y todo su cariño a la familia y amigos del chico fallecido.