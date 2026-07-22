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La Junta de Andalucía ha ordenado el desalojo completo de Villanueva de las Cruces, en Huelva, una localidad de unos 380 habitantes, ante el avance del incendio forestal que permanece activo desde la pasada noche en un paraje del vecino municipio de El Cerro del Andévalo.

La medida se ha adoptado de forma preventiva debido a la proximidad de las llamas y al riesgo que supone su evolución para la población.

Aviso de emergencia a través del sistema Es-Alert

Las autoridades han enviado a los vecinos un mensaje de alerta a través del sistema Es-Alert, en el que se les ordena abandonar el municipio y dirigirse a la localidad de Calañas, donde podrán permanecer en un lugar seguro mientras continúa la emergencia.

Además, se recomienda a la población cerrar puertas y ventanas antes de salir de sus viviendas y seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de emergencia desplegados en la zona. El fuego se declaró durante la noche en un paraje de El Cerro del Andévalo y mantiene en alerta a los servicios de extinción, que trabajan para frenar el avance de las llamas y evitar que afecten a nuevas zonas habitadas.