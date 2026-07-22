Detenido al intentar volar un edificio con gasolina para evitar un desahucio en Almería

La Guardia Civil evitó una tragedia al detener a un hombre que amenazó con hacer explotar un edificio durante un desahucio

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Un hombre ha sido detenido en Aguadulce, en el municipio almeriense de Roquetas de Mar, tras rociar con gasolina el rellano de su vivienda y amenazar con hacer explotar el edificio para impedir la ejecución de una orden judicial de desahucio.

Los hechos ocurrieron sobre las 11:20 horas del martes, cuando la Guardia Civil acudió a la avenida Carlos III para dar cobertura a la comisión judicial encargada del lanzamiento.

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Amenazas y un edificio en riesgo

Antes de la llegada de los agentes, un allegado del detenido les alertó de que había recibido fotografías del rellano empapado en gasolina, junto con un mensaje en el que el hombre advertía de que, si se ejecutaba el desahucio, "volarían todos por los aires".

Uno de los guardias civiles contactó telefónicamente con él. Durante la conversación, el hombre, en un fuerte estado de ansiedad, explicó que convivía con su mujer y su madre, ambas gravemente enfermas, y aseguró que "ya lo tenía todo perdido". Tras convencerle para hablar a solas, el agente accedió al edificio, donde percibió un intenso olor a combustible, lo que obligó a avisar a los bomberos y a ventilar las zonas comunes.

Al llegar a la primera planta encontró el rellano completamente rociado con un líquido inflamable. El hombre permanecía junto a la puerta de su vivienda con un bidón abierto de cinco litros y un encendedor de cocina.

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Gracias al diálogo, el guardia civil consiguió que entregara ambos objetos y le convenció para que comenzara a limpiar el combustible derramado. Aprovechando ese momento y con el apoyo de otro agente, fue finalmente reducido y detenido.

Delitos y evacuación del inmueble

El arrestado está acusado, de forma provisional, de desobediencia a la autoridad, atentado y un delito de estragos en grado de tentativa.

Una vez controlada la situación, los bomberos neutralizaron el riesgo en el edificio, que además de viviendas cuenta con locales comerciales.

En el interior del piso se encontraban la pareja del detenido y su madre, ambas con movilidad reducida, que fueron evacuadas al Hospital de Poniente para su valoración médica y posterior atención por parte de los servicios sociales. Tras lo ocurrido, el subsecretario de Relaciones Institucionales de la asociación profesional Jucil, Rafael Maldonado, ha destacado que la "serenidad, profesionalidad y saber estar" de los guardias civiles evitó "una desgracia en mayúsculas".

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Maldonado ha aprovechado para reclamar nuevamente que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sean reconocidos como profesión de riesgo, al tiempo que ha criticado la falta de medios e información sobre la reorganización de efectivos en Roquetas de Mar y ha asegurado que el servicio sale adelante gracias al "sacrificio personal" de los agentes.