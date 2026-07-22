Prisión provisional sin fianza para el hombre que disparó a una abogada en El Ejido, en Almería

Prisión provisional y sin fianza para el hombre acusado de disparar a una abogada en El Ejido tras perder un juicio contra ella

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La Sección de Instrucción número 3 del Tribunal de Instancia de El Ejido, en Almería ha decretado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por disparar con un arma de fuego a una abogada en esta localidad almeriense, según han informado fuentes judiciales.

Fue detenido cuando viajaba en tren hacia Alicante

El presunto autor de los hechos fue arrestado sobre las 17:50 horas del pasado 19 de julio por agentes de la Comisaría Provincial de Almería, en colaboración con la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Murcia, cuando viajaba en un tren con destino a Alicante.

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Los hechos ocurrieron sobre las 9:30 horas del 15 de julio en la calle Granada de El Ejido. El Servicio de Emergencias 112 Andalucía recibió una llamada alertando de que una mujer había resultado herida por un disparo, lo que movilizó a la Policía Local, la Policía Nacional y los servicios sanitarios.

Según la investigación, la agresión se produjo presuntamente como represalia después de que la parte defendida por la letrada ganara un juicio contra el investigado. Además, se ha confirmado que el agresor utilizó un arma de fuego de calibre 32, y no un arma de balines, como se apuntó inicialmente.

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La víctima continúa hospitalizada

La abogada permanece ingresada en un centro hospitalario con pronóstico reservado, mientras la investigación sigue abierta.

Al detenido se le atribuyen los delitos de tentativa de homicidio agravado y amenazas graves contra su exempleador. El Colegio de la Abogacía de Almería ha convocado para este viernes 24 de julio, a las 12:30 horas, una concentración en su sede de la capital almeriense para mostrar su rechazo y condena por la agresión sufrida por la letrada.

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Los profesionales que participen podrán acudir vestidos con toga a un acto que se celebrará en silencio, aunque con una voz "unánime y firme" para defender que "ninguna agresión contra un abogado o una abogada puede ser tolerada ni quedar sin respuesta".