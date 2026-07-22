La Policía Nacional detona un artefacto explosivo en una playa de Ceuta

Los Tedax detonan de forma controlada un mortero hallado por un bañista en una playa del centro de Ceuta, sin causar heridos

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El equipo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos (Tedax) de la Policía Nacional ha llevado a cabo la detonación controlada de un artefacto explosivo localizado este miércoles en una playa céntrica de Ceuta.

La intervención se ha desarrollado pasadas las 14:30 horas, después de que los agentes acordonaran y desalojaran la zona para garantizar la seguridad de los bañistas y vecinos.

El aviso se produjo poco después de las 13:15 horas, cuando un menor que practicaba buceo observó un objeto extraño bajo el agua. Tras comunicarlo al servicio de socorrismo, gestionado por la empresa Marsave, se activó de inmediato el protocolo de seguridad.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Nacional, Policía Local y Guardia Civil, que confirmaron que se trataba de un mortero. También acudieron Bomberos y recursos sanitarios como medida preventiva.

Dos detonaciones controladas y sin incidentes

Los Tedax procedieron a la destrucción del artefacto mediante una detonación controlada. El explosivo estalló en dos ocasiones, con unos 15 minutos de diferencia entre ambas explosiones.

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La operación concluyó con éxito sin que se registraran heridos ni daños materiales. Por el momento, se desconoce el origen del mortero y cómo acabó en una playa urbana de Ceuta. Ni el Gobierno de la Ciudad Autónoma ni la Delegación del Gobierno se han pronunciado hasta ahora sobre lo sucedido. La playa de La Ribera pierde grandes cantidades de arena durante los temporales de levante y poniente, por lo que la Ciudad Autónoma realiza periódicamente trabajos de regeneración.

La última actuación tuvo lugar el pasado mes de abril, cuando se aportó arena procedente de la zona fronteriza del Tarajal, junto al espigón, para recuperar el arenal.