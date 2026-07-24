Manuel Pimentel Málaga, 24 JUL 2026 - 16:01h.

Las playas de Los Monteros y El Cable-Río Real han superado los niveles permitidos de la bacteria Escherichia coli

Reabren en la capital malagueña las playas de Pedregalejo y El Palo tras nuevos análisis

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Nuevo caso por contaminación por aguas fecales en las costas de la provincia de Málaga. Tras la prohibición al baño de las playas de El Palo y Pedregalejo en la capital por el mismo motivo, este viernes el Ayuntamiento de Marbella ha recomendado a los bañistas de dos conocidas playas de la ciudad a no meterse en el agua.

En concreto, se ha detectado la presencia anormalmente alta de Escherichia coli (E. coli) en las playas de Los Monteros y El Cable-Río Real.

Los análisis realizados muestrtan que los niveles de esta bactería superan el límite legal establecido de 500 UFC (Unidades Formadoras de Colonias), tal y como ha adelantado el Diario Sur.

Investigan las causas

Aunque los niveles superan levemente los máximos establecidos, la cifra es más que suficiente para que el Consistorio marbellí haya emitido la recomendación de no bañarse en estas aguas, aunque no se ha alzado la bandera roja.

Por el momento, se investigan las causas de este aumento de contaminación fecal en las playas de Marbella. Se cree que la causa de estas altas concentraciones de E. coli sea debida a la presencia masiva de bañistas en la playa.

No obstante, ya se está realizando un contraanálisis para confirmar si los niveles han disminuido por debajo del límite.

El Palo y Pedregalejo, abiertas

La presencia de E. coli en las playas de Los Monteros y El Cable-Río Real ha sido detectada después de que este jueves ocurriera lo mismo con las playas malagueñas de Pedregalejo y El Palo, que fueron cerradas al baño.

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Este viernes, ambos arenales han vuelto a ser abiertos al público después de que los últimos análisis realizados en dichas aguas por parte de la Junta de Andalucía hayan revelado que la concentración de esta bacteria fecal se sitúan de nuevo "dentro de los niveles óptimos".

Tras confirmarse los nuevos resultados, las banderas rojas que prohibían el baño en estas dos playas han sido retiradas, por lo que los bañistas pueden volver a disfrutar del agua sin riesgo.