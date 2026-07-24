Muere electrocutado un joven de 19 años en la estación de tren de Zuera, Zaragoza

Un joven de 19 años ha muerto electrocutado en la estación de tren de Zuera, Zaragoza

La víctima de este accidente se encontraba en la estación con un grupo de amigos en plena madrugada

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ZueraConmoción en la localidad aragonesa de Zuera tras conocerse la noticia de la muerte de un joven de 19 años que habría fallecido electrocutado en la estación de tren del municipio.

Al parecer y según han informado medios locales como 'Aragón Digital', el fallecimiento de este joven de 19 años se habría producido durante la madrugada de este viernes 24 de julio.

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La muerte de este joven de 19 años

El joven de 19 años ha fallecido durante la madrugada de este viernes tras sufrir una descarga eléctrica en la estación de tren de Zuera, según ha podido saber el medio de comunicación aragonés.

El suceso ha tenido lugar en torno a las 3.00 horas y está siendo investigado por la Guardia Civil para esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

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Según la información recabada por 'Aragón Digital', el joven se encontraba en la estación acompañado por un grupo de amigos cuando se produjo el accidente. Las primeras hipótesis apuntan a que varios de ellos habrían accedido a uno de los vagones con la intención de hacerse fotografías.

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Falleció en el acto

Fue en ese momento cuando, por causas que todavía se investigan, el joven habría entrado en contacto con la catenaria, recibiendo una descarga eléctrica que le provocó la muerte en el acto.

Las circunstancias en las que se produjo el contacto con la instalación eléctrica están siendo ahora investigadas por las autoridades. Por el momento, la Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias para reconstruir lo sucedido y determinar cómo se desarrollaron los hechos.

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Reacción a la muerte de este joven de 19 años

Tal y como ha podido confirmar 'Aragón Digital', la víctima, de origen rumano, residía desde hacía tiempo en Zuera, municipio donde era conocida por parte de los vecinos.

Hasta el lugar del suceso se desplazaron efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local de Zuera, que colaboraron en las primeras actuaciones y aseguraron la zona tras el fatal accidente.

El alcalde de Zuera, José Manuel Salazar, ha expresado su pesar por lo ocurrido y ha trasladado sus condolencias a la familia y a los allegados del joven. “Lamentamos profundamente esta tragedia y acompañamos en el dolor a sus seres queridos en estos momentos tan difíciles”, ha manifestado.

Desde 'Aragón Digital' se ha podido conocer que la investigación permanece abierta y que serán las diligencias de la Guardia Civil las que determinen con exactitud qué ocurrió durante la madrugada en la estación ferroviaria.