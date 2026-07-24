Redacción Andalucía Málaga, 24 JUL 2026 - 12:44h.

La Policía ha intervenido 36 fusiles de asalto, once armas cortas, granadas de mano, y una gran cantidad de munición

En la operación han intervenido el Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Medios Aéreos al tratarse de criminales altamente especializados

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La Policía Nacional ha desarticulado en la provincia de Málaga una presunta red dedicada al tráfico de armas y drogas, con un balance de cuatro personas detenidas y la incautación de un gran cantidad de material bélico, y estupefacientes.

Entre el arsenal de armas, los agentes se han incautado de 6 armas largas, once armas cortas, once granadas de mano, así como de abundante munición.

El operativo, iniciado el pasado mes de mayo, permitió en una primera fase interceptar un vehículo que transportaba armamento. En esa intervención, los agentes incautaron seis fusiles de asalto, tres granadas de mano, cargadores y 180 cartuchos de munición, y se procedió a la detención del conductor, quien actualmente se encuentra en prisión preventiva.

Banda criminal

A raíz de esta detención, las pesquisas realizadas por los agentes permitieron identificar una estructura criminal cuya actividad delictiva se basa en el tráfico de armas y de drogas.

De este modo, los agentes de la UDYCO de la Costa del Sol interceptaron un vehículo cargado de 120 kilogramos de cocaína, lo que culminó con la detención de otras dos personas más. Posteriormente, se produjo el arresto de un cuarto implicado.

Granadas de mano y munición

En los registros practicados en varios municipios de la provincia, los agentes descubrieron el arsenal, compuesto por 36 fusiles de asalto, once pistolas, 11 granadas de mano, siete silenciadores, ocho chalecos antibalas y dos placas balísticas preparadas para resistir impactos de guerra.

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Además, se decomisaron más de 5.000 cartuchos de distintos calibres, junto a 60 kilos de hachís, 3.000 pastillas de éxtasis y 650 gramos de tusi, la conocida 'cocaína rosa'.

La investigación, declarada secreta, está siendo dirigida por el Juzgado de Instrucción Nº 4 de Vélez-Málaga, con la intervención del Ministerio Fiscal.

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Para las primeras actuaciones, se contó con la participación del Grupo Operativo Especial de Seguridad (GOES) y la Unidad de Medios Aéreos al tratarse de criminales altamente especializados.