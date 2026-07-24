Redacción Andalucía Málaga, 24 JUL 2026 - 04:30h.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 25 años tras descubrir este nuevo método para trapichear con marihuana en la ciudad

El detenido dejaba la sustancia en el dispositivo y después le indicaban al comprador la ubicación y la combinación numérica para recoger la droga y dejar el dinero

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Málaga es una de las capitales andaluzas donde más han proliferado los apartamentos turísticos durante los últimos años. Y con ellos, los cajetines de seguridad para guardar las llaves que los anfitriones utilizan para facilitar la entrada de los huéspedes, mediante una combinación numérica. Sin embargo, no todas estas cajitas metálicas con forma de candado para guardar llaves que se ven por las calles malagueñas tenían la misma intención de uso.

La Policía Nacional ha descubierto en Málaga que estaban distribuyendo marihuana a través de este tipo de cajas de seguridad, un nuevo método para trapichear con droga y que a priori pasaba totalmente desapercibido en una ciudad en la que los viandantes están acostumbrados a verlas zonas repletas de este tipo de dispositivos.

'Pedidos' de marihuana

Pero a los agentes no se les ha escapado que había un camello que ocultaba la droga y recogía el dinero a través de al menos seis cajetines con código distribuidos por la ciudad y que ya han sido desmantelados por la policía.

El 'modus operandi' era sencillo. Los compradores hacían "un pedido" solicitando la droga a través de una aplicación móvil. Después, la persona encargada de la distribución introducía la sustancia en un cajetín, indicando al comprador su ubicación y la clave secreta para poder abrirlo, sacar la marihuana y dejar el dinero. Posteriormente, los traficantes recogían el pago de la operación.

Investigación policial

Durante la investigación, se ha identificado y detenido al presunto autor, un hombre de 25 años, que ya ha sido puesto a disposición judicial.

Durante el operativo de vigilancia, los agentes le descubrieron depositando un sobre de plástico termosellado en su interior y alejándose del lugar, llegando al poco tiempo otra persona quien pretendía comprar la sustancia previa introducción de 30 euros como pago.

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En total, los investigadores han intervenido seis cajetines de seguridad que estaban siendo utilizados para el trapicheo con marihuana en Málaga, así como 16 gramos de la droga y dinero en efectivo.