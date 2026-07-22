Dos jóvenes, una de ellas de 25 años, que iban en moto han muerto tras ser arrolladas por un taxi en Formentera

En una emergencia cada segundo cuenta: la policía explica lo que hay que decir cuando llamas al 091

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FormenteraDos mujeres han muerto este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en las inmediaciones de Cala Duo, en Formentera, después de que la motocicleta en la que viajaban fuera alcanzada por un taxi, según ha informado el SAMU 061.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 11:27 horas y hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias -una de Soporte Vital Avanzado (SVA) y otra de Soporte Vital Básico (SVB)-, además de efectivos de la Guardia Civil y la Policía Local.

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La muerte de las dos jóvenes

Tras el aviso, los efectivos de emergencias han comprobado cómo una de las afectadas presentaba signos incompatibles con la vida.

La otra afectada, de unos 25 años, estaba en parada y, a pesar de los esfuerzos de los equipos sanitarios por estabilizarla, no ha sido posible y también ha fallecido.

A su llegada, los equipos de emergencias no han podido salvar a ninguna de las dos mujeres.

Como consecuencia del accidente, el Consell de Formentera ha cortado al tráfico el tramo comprendido entre la calle de Llevant, en el cruce con la carretera de la Savina, y el acceso a ses Illetes, ha comunicado la institución insular en otra nota.

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El cierre se mantendrá hasta nuevo aviso mientras los servicios de emergencia y las autoridades competentes completan las actuaciones judiciales y policiales en la zona.

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La institución insular ha pedido a la ciudadanía que evite desplazarse a este punto, respete la señalización y las indicaciones de los servicios de emergencia y utilice itinerarios alternativos.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente.