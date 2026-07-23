Luis López, un joven ganadero de Geldo, ha fallecido en Gátova mientras buscaba las últimas reses que se le escaparon el sábado

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Luis López, un joven ganadero y vecino de Geldo (Castellón), ha fallecido de forma súbita mientras se encontraba en Gátova (Valencia) buscando las últimas reses de su ganadería que permanecían perdidas desde el pasado sábado. El ganadero se habría sentido indispuesto durante las labores de búsqueda y murió poco después.

Así lo han confirmado medios especializados. La Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, que ha informado sobre el fallecimento, ha trasladado sus condolencias a familiares, amigos y allegados.

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La muerte de López ha causado una profunda conmoción en el mundo del toro y, especialmente, entre quienes conocían su dedicación a la cría de reses bravas.

Se sintió indispuesto mientras buscaba las reses

El joven ganadero se encontraba en Gátova, localidad valenciana en la que su ganado había sido exhibido el pasado sábado, realizando las labores de búsqueda de las últimas reses que se habían escapado durante unas labores. Fue durante las batidas cuando, según las primeras informaciones, se sintió indispuesto y su estado empeoró repentinamente.

Luis López dirigía su propia ganadería de reses bravas, cuya explotación se encuentra vinculada a la finca La Laguna, situada en el término municipal de Segorbe. La ganadería está inscrita en la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas.

La noticia de su muerte ha generado una gran tristeza entre familiares, amigos y personas vinculadas al sector ganadero y taurino de la provincia de Castellón. López era conocido por su dedicación al campo bravo y por su compromiso con la actividad ganadera.

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La Federació de Penyes Taurines lamenta su pérdida

La Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana ha sido la encargada de confirmar públicamente el fallecimiento del ganadero y de expresar sus condolencias a sus allegados.

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"Desde la Federació de Penyes Taurines de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana queremos trasladar nuestro más sentido pésame por el fallecimiento de Luis López, ganadero", ha señalado la entidad en su mensaje de despedida.

"Su pasión por el campo bravo, su dedicación y su compromiso con nuestras tradiciones permanecerán para siempre en la memoria de todos los que tuvimos la suerte de conocerle y compartir afición", ha destacado la federación, que ha enviado "un fuerte abrazo a su familia, amigos y a todas las personas que forman parte de su ganadería".