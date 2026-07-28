La construcción de una mezquita en un polígono sevillano ha hecho que muchos vecinos salgan a la calle a protestar

Cuelgan patas y orejas de cerdo en el terreno de la mezquita del Polígono Sur de Sevilla

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El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado que tienen previsto conceder la licencia de la mezquita proyectada en el Polígono en la Comisión de Urbanismo, desoyendo así a Vox, al considerar que "no hacerlo sería incumplir la ley".

Las discrepancias en este asunto han llevado a la formación que lidera Abascal a nivel nacional a amenazar al Gobierno local con retirar su apoyo si se concede dicha licencia a la Fundación Mezquita de Sevilla. En las últimas horas, además, han llamado a la movilización vecinal al tiempo que han pedido respeto al "malestar generalizado" que ha provocado el proyecto en "amplias zonas de la ciudad".

Toda esta polémica se suma a la recogida de firmas en contra de la construcción de la mezquita que muchos vecinos están llevando a cabo. Muchos de ellos han salido a las calles al grito de 'no a una mezquita'. La construcción está promovida por una entidad privada que compró el terreno donde se quiere construir hace dos año, pero que el Ayuntamiento de Sevilla no le ha concedido la licencia de obras.

Las amenazas de Vox con no cumplir el acuerdo

Jalid Nieto, el vicepresidente y portavoz de la fundación de la mezquita sevillana ha pedido calma entre los vecinos y afirmando que "no hay un duro de dinero público en esto y que no hay ninguna usurpación de terreno", pero los de Abascal han desviado el centro de atención diciendo que esta entidad tiene como objetivo islamizar los barrios sevillanos: "Lo que quiere esa fundación es islamizar, en primer lugar, el polígono sur dispuesto a Sevilla", decía en declaraciones a prensa Gonzalo García de Polavieja, portavoz del grupo municipal de Vox.

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No solo a levantado malestar entre muchos vecinos sino que en lo político amenazan con romper lazos con los del PP: Una confianza que Vox está perdiendo a marcha forzada", pero el edil de Sevilla le ha respondido haciendo alusión al acuerdo ya firmado por ambos partidos: "No veo nada referente a la probación conjunta de licencias de obra ni nada referente a mezquitas. No entiendo que no se confíe en quien respeta al 100% la legalidad".