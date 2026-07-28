Gonzalo Barquilla 28 JUL 2026 - 13:16h.

Zinedine Zidane asume el banquillo de Francia hasta 2030 tras la marcha de Didier Deschamps: el técnico se muestra ilusionado

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Zinedine Zidane ya es oficialmente el nuevo seleccionador de Francia. El exentrenador del Real Madrid ha sido elegido por la Federación Francesa de Fútbol (FFF) para ocupar el puesto que deja Didier Deschamps y dirigirá a 'Les Bleus' durante los próximos cuatro años, con el Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030 como gran objetivo de su ciclo.

El presidente de la FFF, Philippe Diallo, ha sido el encargado de presentar al técnico francés este martes, que regresa al fútbol de selecciones después de varios años alejado de los banquillos. Zidane toma de esta forma el relevo de Deschamps, que ha estado durante 14 años al frente del equipo, hasta que su ciclo concluyó en el Mundial de 2026.

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El conjunto galo alcanzó las semifinales del último campeonato del mundo, donde cayó ante España por 2-0. No obstante, bajo la dirección de Deschamps, Francia conquistó el Mundial de 2018 y la Liga de Naciones de 2021, además de alcanzar las finales de la Eurocopa de 2016 y del Mundial de 2022.

El objetivo de Francia: "Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando"

En su primera comparecencia como seleccionador, Zidane ha dejado claro que asumir el cargo supone cumplir una de sus grandes aspiraciones profesionales. El exjugador francés de 54 años ha explicado que durante los años que permaneció sin entrenar recibió propuestas de distintos clubes, pero decidió rechazarlas porque tenía un objetivo muy concreto.

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"Es un sueño hecho realidad en cierto modo. Durante esos cuatro o cinco años en los que dejé de jugar, recibí ofertas para dirigir un club. Las rechacé todas por la selección francesa, porque era lo único que quería hacer después de mi experiencia en el Real Madrid. Los conozco desde niño, empecé en las categorías inferiores, pasé por todas las etapas hasta llegar al primer equipo, la cima. Lo único que me motiva es poder trabajar para este equipo y que siga ganando", comentó en rueda de prensa.

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El nuevo técnico de 'Les Bleus' también quiso acordarse de la situación que atraviesa el país por los incendios y envió un mensaje de apoyo a las familias afectadas, a los bomberos y a las víctimas. Además, tuvo palabras de reconocimiento para el trabajo realizado por su antecesor durante más de una década al frente de la selección.

"Esta es una oportunidad para felicitarte. Un nuevo capítulo está a punto de comenzar con un nuevo cuerpo técnico. Voy a dedicar toda mi energía a este equipo", apuntó Zidane, después de felicitar a Didier Deschamps "por todo lo que hizo".

Zinedine Zidane, sobre la estrella del equipo: "No he hablado con Kylian"

El que fuera técnico del Real Madrid ha reconocido que afronta su nueva responsabilidad con una mezcla de ilusión y emoción. Para Zidane, se trata del mayor reto de su carrera en los banquillos y una oportunidad para asumir un nuevo papel dentro del fútbol francés.

"Estoy un poco abrumado, pero tengo muchas emociones dentro. Estoy listo para el desafío; eso es lo que me impulsa. Es el mejor día de mi carrera como entrenador. Fui número 10, lo que me motiva es marcar goles. Viví en España durante 25 años, ya saben lo que eso significa. En el campo, fui un líder. Hoy quiero convertirme en un líder", comentó.

Uno de los nombres propios de la selección francesa es, inevitablemente, Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid y actual capitán de 'Les Bleus' todavía no ha mantenido una conversación con Zidane desde su nombramiento, aunque el nuevo seleccionador considera que no hay prisa y que ambos tendrán tiempo para hablar en la próxima concentración.

"He pasado estos cuatro o cinco años esperando este día. Estoy muy emocionado y feliz con este nombramiento. No he hablado con Kylian. Lo más importante para él es descansar después de esta larga temporada. Tendremos la oportunidad de hablar con él y los demás jugadores en septiembre", manifestó.

El equilibrio entre la vida personal y la selección francesa: "Me viene de maravilla"

Zidane también ha incidido en las diferencias que existen entre dirigir a un club y hacerse cargo de una selección. El francés, que no se ha sentado en un banquillo desde que abandonó el Real Madrid en 2021, considera que su nueva función se adapta a sus circunstancias personales y afronta el cambio sin temor.

"No me asusta. Como es lo que siempre quise hacer, tendré un equilibrio entre mi vida personal y la selección francesa, lo cual me viene de maravilla. Es un trabajo diferente y no tengo ningún problema con eso", indicó.

En cuanto a los próximos compromisos internacionales, Zidane no ha querido mirar todavía hacia España, una de las grandes selecciones del panorama internacional y precisamente el equipo que eliminó a Francia en las semifinales del último Mundial. El técnico ha preferido poner el foco en el calendario inmediato y en los rivales que tendrá delante en sus primeros partidos.

"Mi prioridad es Turquía para mi primer partido. Tendré tres semanas con los jugadores en septiembre, lo cual es fantástico, casi sin precedentes, para preparar las cosas con ellos. Tengo marcados en la mente los cuatro partidos que tengo por delante. Italia es especial porque jugué allí, conozco gente, hablo italiano, todo eso. Llevo un tiempo preparándome para estos partidos", subrayó.

Zidane debutará a domicilio en septiembre frente a Turquía

El estreno de Zidane en el banquillo francés llegará el próximo 25 de septiembre, cuando Francia se enfrente a Turquía a domicilio en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Tres días después, el combinado galo volverá a jugar fuera de casa ante Bélgica.

El primer encuentro de Zidane como seleccionador en territorio francés tendrá lugar el 2 de octubre. Será ante Italia y en el Stade de France de Saint-Denis, un escenario especialmente simbólico para el nuevo técnico.

La llegada de Zidane al banquillo de Francia supone el regreso a casa de una de las grandes figuras de la historia del fútbol del país. Como jugador, 'Zizou', exjugador del Real Madrid, la Juventus o el Olympique de Marsella, lideró a la selección que conquistó el Mundial de 1998 celebrado en Francia, un triunfo que contribuyó decisivamente a que recibiera aquel año el Balón de Oro.

Dos años después, volvió a levantar un gran título internacional con 'Les Bleus' al proclamarse campeón de la Eurocopa de 2000, disputada en Bélgica y Países Bajos. Ahora, 26 años después de aquel último gran éxito continental, Zidane inicia una nueva etapa con Francia desde el banquillo y con la mirada puesta en el Mundial de 2030.