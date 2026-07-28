El presidente del Gobierno subraya que van a seguir "movilizando todos los recursos necesarios todo el tiempo que haga falta hasta apagar la última llama"

Última hora de los incendios: el Gobierno declara zonas gravemente afectadas por una emergencia a las regiones asoladas por el fuego

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MadridEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido en La Moncloa para hacer balance del curso político, una cita marcada por la grave situación que atraviesa el país por los incendios forestales que están arrasando el territorio. Sobre ello, el jefe del Ejecutivo, insistiendo en que se van a seguir "movilizando todos los recursos necesarios todo el tiempo que haga falta hasta apagar la última llama", ha afirmado que, "con todas las precauciones", podemos "empezar a ver el final del túnel", aunque alerta del riesgo y la amenaza que supone la llegada de una nueva ola de calor.

Tras reclamar una vez más un gran pacto de Estado por la emergencia climática, en el apartado político y económico, el líder socialista, ensalzando el trabajo realizado, ha vuelto a reivindicar a España como "la gran economía de Europa que más crece" en los últimos años. "Generamos casi la mitad de los empleos que se crean en la Unión Europea", ha asegurado, afirmando que "batir cada poco tiempo récord de empleo y de afiliación se ha convertido en la norma" y que su Gobierno es "el Gobierno de la gente y por la gente".

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Los incendios forestales marcan el inicio del discurso sobre el balance político

En el inicio de su discurso, Sánchez ha dedicado las primeras palabras al balance de los incendios, lanzando un mensaje de apoyo a todos los afectados y también a todos aquellos que “luchan contra el fuego en primera línea en horas muy difíciles, muy críticas".

Gracias a estos últimos, ha recalcado, "estamos cambiando las tornas y podemos empezar a ver el final del túnel en la lucha contra estos incendios", aunque, eso sí, ha apostillado: "Con todas las precauciones, y efectivamente en días y horas especialmente complejas como las que nos quedan, entre otras cosas porque la AEMET nos acaba de anunciar un aumento significativo de las temperaturas; una nueva ola de calor que va a dificultar las labores de extinción y elevará los riesgos de incendios a lo largo y ancho de nuestro país".

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"Ante esta situación, el Gobierno de España, en coordinación con otras instituciones públicas, seguirá movilizando todos los recursos necesarios", ha enfatizado a ese respecto, indicando que "hoy mismo el Consejo de Ministros ha declarado zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a los territorios perjudicados por los incendios".

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Con ello, ha explicado, comenzarán a "desplegar todas las ayudas destinadas a paliar los daños personales, los daños materiales…", al tiempo en que abrirán "vías a ayudas adicionales, como son los beneficios fiscales, las exenciones de cuotas a la seguridad social o ayudas para reparar las infraestructuras, entre otras muchas" que, según ha apuntado, se irán "poniendo en marcha con una evolución más certera de la magnitud de la catástrofe".

El mensaje de Pedro Sánchez ante los incendios tras más de 170.000 hectáreas calcinadas

Ante la situación, al mismo tiempo, ha querido lanzar un mensaje claro: "El negacionismo climático es el peor combustible ante la emergencia climática". "Negar la realidad no nos prepara, nos hace más vulnerables. Reclamo ese gran acuerdo de país; el acuerdo que más necesita España, que es el pacto de Estado frente a la emergencia climática. Queda constancia de que es imperativo lograrlo. Es un imperativo, no es una opción, es una obligación por parte de todos. La realidad no se puede negar", ha aseverado, haciendo balance a continuación del impacto de los incendios.

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"En lo que va de año, aunque son cifras que van variando, llevamos más de 170.000 hectáreas calcinadas. Estamos multiplicando por seis las hectáreas quemadas el año pasado en este mismo periodo; un año que fue particularmente difícil tanto para los servicios de emergencia y el sistema nacional de protección civil como para los vecinos y territorios afectados", ha recordado.

"Nos queda agosto y septiembre por delante y tenemos, por desgracia, más de una decena de víctimas mortales. ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país contra la emergencia climática?", se ha preguntado, antes de continuar: "Es evidente que la emergencia climática mata, que el negacionismo desarma. No es aceptable que haya recortes en políticas de mitigación y adaptación. No es asumible que no haya colaboración entre las administraciones en la prevención y en la reconstrucción, no solamente en la respuesta, y por eso es muy importante que haya una unión del conjunto de fuerzas políticas con un objetivo común", ha insistido.

Frente a ello, ha destacado, no obstante, que "en cualquier caso, el Gobierno ha hecho de la lucha contra la emergencia climática no solo una prioridad, sino también un compromiso de futuro con nuestro país. Nunca vamos a escatimar recursos al respecto. Por eso, hemos reforzado nuestro dispositivo con más efectivos y medios para apoyar a las comunidades autónomas, que son en primera instancia las competentes en el asunto para luchar contra las llamas", ha dicho.

España, la gran economía de Europa que más crece

En lo relativo a la acción de Gobierno y el desarrollo económico, el presidente ha destacado los logros conseguidos, asegurando que han tomado "decisiones valientes” en tiempos muy complejos, entre guerras y crisis. Frente a ello, ha aseverado que “España ha avanzado pese a todos los obstáculos”, reivindicando que el Ejecutivo es hoy "el Gobierno de la gente y por la gente".

“Hemos convertido cada reto en oportunidad”, ha asegurado durante su discurso, en el que ha revindicado que "llevamos casi tres años siendo la gran economía de Europa que más crece”.

En ese sentido, ha afirmado que el crecimiento es de “cinco veces más que Italia, cuatro veces más que Alemania y tres veces más que Francia”.

“Batir cada poco tiempo récord de empleo y de afiliación se ha convertido en la norma”, ha dicho, al mismo tiempo, asegurando: “Generamos casi la mitad de los empleos que se crean en la Unión Europea, hasta alcanzar una cifra histórica en este semestre de 22,5 millones de afiliados a la Seguridad Social”.

En ese sentido, ha reivindicado que "se han creado 621.000 puestos en términos anuales” y "la EPA confirma la tasa de paro más baja en 18 años".