Una mujer muere de un paro cardíaco en Alicante tras ser atendida por un SAMU sin médico

El alcalde del Ayuntamiento de Villena, Fulgencio Cerdán, ha asegurado que "esta situación también se ha repetido en otros municipios.

Indemnizan con 60.000 euros a la familia de un fallecido por infarto en Alicante: llegaron dos ambulancias sin médico por la "falta de medios disponibles"

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Una mujer de Beneixama (Alicante) murió por un paro cardiaco mientras era atendida por unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) procedente de la cercana localidad de Villena "que no contaba con médico en su dotación". Los hechos, que han ocurrido hace unos dáis y se han hecho públicos hoy, han provocado la incertidumbre y la indignación en la comarca. Y no es para menos.

El alcalde del Ayuntamiento villenero, Fulgencio Cerdán, ha asegurado que "esta situación también se ha repetido en otros municipios como en Sax, donde tuvo que llegar la unidad desde Elda" porque la de Villena "no cuenta con médico en su plantilla".

Cerdán, acompañado de las diputadas autonómicas del PSPV Charo Navalón y Yaissel Sánchez, ha reclamado "un mejor servicio de emergencias sanitarias y la dotación adecuada del SAMU para atender las necesidades de la ciudad y del resto de la comarca", que debe contar "en todo caso con la figura de médico en cada ambulancia".

Un SAMU sin médico no es un SAMU

El primer edil ha señalado que "un SAMU sin médico no es un SAMU" y ha exigido "el cumplimiento de la ley para que las ambulancias de emergencias sanitarias siempre cuenten con la figura profesional del médico".

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"Los fines de semana el SAMU de Villena no tiene médico, una cosa que ocurre muy a menudo y que el conseller debe tener en cuenta y resolver. Especialmente en verano, cuando más gente hay en la costa, pero también en los pueblos del interior de nuestra comarca", ha aseverado.

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En este sentido, Sánchez ha definido el servicio "como esencial, que debe estar dotado" para que "la ciudadanía de la comarca tenga el mismo derecho a recibir el servicio de emergencias sanitarias con la misma calidad que en cualquier otra parte de la Comunitat Valenciana".

"La Conselleria debe asegurar los estándares de calidad, dotación profesional y seguridad en Villena y su comarca en igualdad al resto de la comunidad", ha apostillado, al tiempo que ha agregado que "esta situación se repite en otros municipios de la provincia" como Sant Joan o Dénia, "donde se han detectado unidades del SAMU sin médico".

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Ante esta situación, han reclamado a la Conselleria "que aplique una política de emergencia sanitaria que esté dotada, planificada y garantice la igualdad territorial para ofrecer un servicio fiable a todas las comarcas".

No es la primera vez que ocurre una desgracia de este tipo sin que nadie ponga remedio. La conselleria valenciana de Sanidad ha sido condenada a indemnizar con casi 60.000 euros a la viuda y dos hijas de un hombre que, en el verano de 2022 y con 57 años, falleció por un infarto en su domicilio de Alicante después de que las dos primeras ambulancias llegaran sin médico.

Los médicos valencianos ya han denunciado la falta de sustitutos y que en zonas de playa se tarda ya un mes en conseguir cita.