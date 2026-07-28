Europa Press 28 JUL 2026 - 11:36h.

El brote declarado el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo eleva la tasa de letalidad al 43,9 %

Las provincias afectadas por este brote causado por la cepa Bundibugyo son Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé

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Un total de de 1.405 personas han perdido la vida a causa del brote de ébola que está azotando el norte y noreste de la República Democrática del Congo, el cual deja ya 3.200 casos confirmados, según autoridades del país africano.

Este brote, declarado el pasado 15 de mayo, eleva la tasa de letalidad al 43,9 %, de acuerdo con el último balance del Insituto Nacional de la Salud Pública del país, que destaca que 571 pacientes se han recuperado de la enfermedad. Se trata del tercer foco de ébola más grande registrado en la historia.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha decretado el brote como una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII), entre alertas de organizaciones internacionales por la propagación del virus, que podría estar superando las capacidades de respuesta.

Cinco provincias en riesgo por el foco declarado hace más de dos meses

Las provincias afectadas por este brote causado por la cepa Bundibugyo son Ituri, Kivu Norte, Kivu Sur, Tshopo y Alto Uélé. De los 3.200 casos reportados, 773 pacientes se encuentran en situación de aislamiento u hospitalizados, pues de momento no existe vacuna ni tratamiento aprobado. La gravedad de la enfermedad se une a las difíciles tareas de contención por la violencia armada que asola a la zona desde hace años.

En diciembre de 2025, la República Democrática del Congo decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai, considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola. Este se ha tenido que enfrentar a más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.