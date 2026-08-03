Detenidas 23 personas en el estreno del festival de música Dreambeach en Vélez-Málaga

De los detenidos 15 hombres y tres mujeres fueron arrestados por ilícitos penales en el ámbito del tráfico de drogas

El festival contó con un importante dispositivo de seguridad integrado por 229 agentes

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MálagaLa Policía ha detenido a 23 personas en el estreno del festival de música Dreambeach en Vélez-Málaga (Málaga) -que en ediciones anteriores se ha celebrado en Almería- por su presunta implicación en delitos contra la salud pública, alteración del orden público y reclamación judicial.

El festival, que reunió a miles de asistentes durante los días 31 de julio y 1 de agosto con la presencia de las principales figuras de la música electrónica internacional, contó con un importante dispositivo de seguridad, integrado por 229 agentes adscritos a las comisarías local y provincial de diferentes unidades.

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De los detenidos, 15 hombres y tres mujeres fueron arrestados por ilícitos penales en el ámbito del tráfico de drogas, dos hombres y una mujer fueron conducidos a dependencias policiales por delito de atentado a la autoridad y otros dos hombres porque tenían sendas reclamaciones judiciales en vigor, ha detallado la Policía en un comunicado.

Identificaron a 714 personas y registraron 187 coches

Los agentes identificaron a 714 personas y chequearon 187 vehículos para preservar la seguridad en el evento. Además, la Policía ha confeccionado 188 actas de aprehensión, de las que 166 son propuestas de sanción por posesión de droga y el resto por tenencia de armas.

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El grueso de la droga intervenida estaba distribuida en monodosis preparada para su venta al menudeo, y entre las sustancias intervenidas destaca el tusi, MDMA y speed.

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Los agentes también han incidieron en la prevención de hurtos, dada la gran aglomeración de personas, sobre todo en lo relativo a la sustracción de teléfonos móviles y otras pertenencias de valor.