Gonzalo Barquilla 03 AGO 2026 - 14:20h.

Valeria, la joven que sufrió un accidente de tráfico en Australia, pasa a planta, aunque todavía continúa dormida y no ha despertado

El ingreso de Valeria antes de salir de la UCI: salió al sol, le lavaron el pelo y escuchó música y mensajes de voz

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Valeria Arango Trujillo, la joven biotecnóloga española de 22 años que sufrió un grave accidente de tráfico en Australia el pasado 14 de julio, ha dado el primer paso importante en su recuperación. Tras casi tres semanas ingresada, ha abandonado la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Royal Perth Hospital y ya se encuentra en planta, según ha informado este pasado domingo Leila Estigarribia, amiga de la joven y una de las personas que ofrece apoyo a familiares y amigos.

La actualización confirma además que los médicos le han retirado completamente la sedación y que ya no necesita el respirador utilizado en cuidados intensivos, aunque continúa dormida y todavía no ha despertado. En los últimos días ha comenzado a realizar movimientos que sugieren que su cerebro se reactiva poco a poco, dentro de un proceso de recuperación que se prevé largo.

La familia recibe estas noticias con esperanza, pero también con prudencia. Sandra y Jon, los padres de Valeria, continúan volcados junto a su hija en Australia mientras esperan la reunión prevista para este lunes con el equipo médico, la trabajadora social y la responsable económica del hospital, donde conocerán si la joven podrá acogerse al programa Catastrophic Injuries Support Scheme (ICWA), una ayuda que puede resultar decisiva para afrontar el elevado coste de su tratamiento.

Valeria abandona la UCI tras casi tres semanas ingresada

Valeria ha permanecido ingresada en la UCI prácticamente 20 días antes de pasar a planta por su mejoría. Durante este tiempo estuvo sometida a ventilación mecánica y posteriormente a una traqueotomía debido a la gravedad de las lesiones cerebrales sufridas.

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Ahora, tras cambiar a un respirador "más pequeño" y después de que le hayan retirado la sedación, su entorno se centra en su fortaleza. "Los médicos nos explican que ahora su cerebro necesita tiempo para recuperarse. Cada persona evoluciona a su propio ritmo y, en este momento, lo más importante es darle ese tiempo", precisa Leila.

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Los primeros movimientos y una reunión clave para el futuro de la familia

La joven ha comenzado a realizar gestos que el equipo médico interpreta como avances destacados dentro de la grave situación. "En los últimos días ha comenzado a realizar algunos pequeños movimientos, como mover los párpados y una mano. Los médicos consideran que son señales positivas y nosotros nos aferramos a cada pequeño avance con mucha esperanza", detalla Leila.

Aún así, el entorno extrema la cautela. La retirada de la sedación no implica un despertar inmediato y los médicos no pueden establecer cuánto tiempo tardará en recuperar la consciencia ni cuál será el alcance de las posibles secuelas derivadas de la lesión axonal difusa que sufrió en el accidente. Este 3 de agosto habrá un encuentro clave con los especialistas: "Este lunes, la familia de Valeria tendrá una reunión con la trabajadora social, el equipo médico y la responsable económica del hospital. En ella conocerán si ha sido aprobada la ayuda del programa Catastrophic Injuries Support Scheme (ICWA), una decisión muy importante para el futuro de Valeria y de su familia".

Más de 210.000 euros recaudados para ayudar a Valeria

Mientras esperan esa resolución, las campañas solidarias continúan creciendo. La iniciativa 'Ayúdanos a apoyar a Valeria' suma ya 21.297 euros de un objetivo de 50.000, mientras que 'Ayudemos a Valeria en su lucha por recuperarse' alcanza 189.368 euros de los 200.000 previstos.

Entre ambas campañas, familiares, amigos y cientos de donantes han reunido ya más de 210.000 euros, una cantidad destinada tanto a cubrir los gastos médicos y la futura rehabilitación de Valeria como a ayudar a sus padres durante su estancia en Australia. Sandra y Jon permanecen centrados exclusivamente en acompañar a su hija. Desde que viajaron de urgencia hasta Perth han dejado atrás sus trabajos y su vida en España, y continúan afrontando la incertidumbre sobre la evolución médica de Valeria mientras esperan que pueda despertar.

De Madrid y Bilbao a Nueva Zelanda y Australia: la trayectoria de Valeria

Valeria Arango Trujillo nació en Madrid, en el seno de una familia colombiana, y con apenas 12 años se trasladó junto a sus padres a Colombia debido a las dificultades económicas que atravesaba su entorno. Dos años después regresó a España y se instaló en Bilbao, ciudad en la que creció y construyó buena parte de su círculo de amistades. Tras cursar el Bachillerato de Ciencias, inició el Grado en Biotecnología en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), donde completó también sus prácticas de investigación en el Departamento de Ingeniería Química, Biológica y Ambiental. Durante su etapa universitaria disfrutó además de una estancia Erasmus+ en la Universidade de Coimbra, en Portugal, entre septiembre de 2024 y febrero de 2025, mientras compaginaba sus estudios con distintos trabajos relacionados con la atención al cliente y la belleza.

Al graduarse decidió tomarse un año sabático para viajar, perfeccionar su inglés y adquirir experiencia internacional antes de iniciar su carrera profesional. En octubre de 2025 se trasladó a Nueva Zelanda, donde trabajó como técnica de laboratorio en Pinpoint Hort Lab Services durante la campaña del kiwi. Posteriormente, entrado el mes de mayo de este año, dio el salto a Australia para continuar esa experiencia y reunir los días de trabajo específicos necesarios para ampliar su visado, incorporándose poco después a una fábrica de productos lácteos. Fue cuando se dirigía a ese trabajo, el pasado 14 de julio, cuando sufrió el grave accidente de tráfico que ha dejado en suspenso, por ahora, una trayectoria marcada por la ciencia, la inquietud y las ganas de conocer mundo. La investigación del siniestro continúa abierta.