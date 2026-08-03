Celia Molina 03 AGO 2026 - 13:26h.

La mujer del líder de VOX ha publicado en sus redes una fotografía desde el hospital, informando del ingreso de sus tres hijos

Santiago Abascal pide "militarizar permanentemente la frontera" de Ceuta: "Pedro Sánchez está sometido a Marruecos"

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La mujer de Santiago Abascal, la influencer alicantina Lidia Bedman, ha publicado un preocupante storie en su cuenta de Instagram, en el que le ha comunicado a sus seguidores que sus tres hijos han sido hospitalizados de forma consecutiva.

El líder de VOX y la creadora de contenido tienen tres hijos en común: Jimena, nacida a finales de diciembre de 2013; Santiago, nacido en diciembre de 2015 y Hernán, el más pequeño de la familia, nacido en julio de 2024. Y, según la información aportada por su madre, todos han tenido que ser ingresados en los últimos días:

"A veces, los planes no son como uno los imagina. Santi en Ceuta. Por aquí en tres días, tres niños hospitalizados, uno detrás de otro. Cansada sí, pero infinitamente agradecida de que todo vaya saliendo bien", ha escrito Lidia junto a una fotografía de Hernán, de tan solo dos años, en cuya mano lleva puesta una vía. Afortunadamente, la evolución de los pequeños va por buen camino.

"Todo va saliendo bien"

Como bien dice en su escrito - donde no ha especificado el motivo por el que los niños han sido hospitalizados- Santiago Abascal se encuentra en Ceuta, donde se ha pronunciado sobre la crisis migratoria que vive la ciudad tras la avalancha de ciudadanos marroquíes que traspasaron la frontera el pasado viernes 31 de julio.

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"Santi está en Ceuta"

Previamente a la comunicación del mal estado de salud de sus tres hijos, Bedman había compartido un vídeo de su marido en el que decía: "Estoy en Ceuta junto a mis compañeros de VOX en la ciudad. Quiero mandar un abrazo que han estado sufriendo, que lo han pasado mal, que han visto desbordadas sus calles y que han visto aseados sus comercios y sus casas. Creo que estamos ante un ataque brutal a nuestra soberanía y a la seguridad de los españoles. Un ataque que se ha saldado, en primer lugar, con casi un centenar de personas muertas en aguas españolas y con miles de españoles atemorizados en su propio hogar".

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Igualmente, Abascal pidió el domingo 2 de agosto "militarizar permanentemente la frontera" de Ceuta "hasta que sea necesario". El líder de la formación verde ha culpado a Marruecos de promover una "invasión" y un "acto de guerra tolerado y permitido por Pedro Sánchez":

"¿Por qué Marruecos se ha atrevido a hacer esto? Porque sabía que no iba a haber ninguna respuesta, ningún tipo de represalia. ¿Y por qué no hay ningún tipo de represalia? Porque Sánchez está sometido a Marruecos", manifestó durante una comparecencia ofrecida en la Plaza de África, en Ceuta, junto al Palacio Autonómico.