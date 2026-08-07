Manuel Pimentel Cádiz, 07 AGO 2026 - 18:30h.

Se trata de la primera torre residencial de la capital gaditana: 75 metros de altura, 20 plantas y 97 viviendas

Los precios de salida son desde los 603.500 euros más IVA, y solo quedan disponibles las últimas viviendas

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El grupo inmobiliario que está construyendo la Torre ABU, el primer rascacielos de Cádiz, ha publicado el anuncio para sacar a la venta las últimas viviendas disponibles en este gran residencial.

El edificio, de 75 metros de altura y 20 plantas, será el más alto de la provincia de Cádiz y contará con un total de 97 pisos de dos, tres y cuatro dormitorios sobre una superficie de 14.000 metros cuadrados.

La primera piedra fue colocada en marzo de 2024 y tiene previsto concluir su obra en septiembre de 2027. Sin embargo, ya quedan pocas viviendas en venta y acaba de salir a la luz el precio de algunos de los pisos.

Desde 635.000 euros

La promotora del complejo residencial, Grupo ABU, ha publicado un anuncio de esta promoción de nueva obra en un famoso portal de compraventa de viviendas.

El inmueble que se ofrece a la venta, desde 635.000 euros, es un piso exterior de 103 metros cuadrados con dos dormitorios, dos baños y plaza de garaje incluida con trastero.

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Además, la inmobiliaria ofrece otros apartamentos de 2 a 4 dormitorios desde 603.500 euros a los que hay que añadir el IVA, por lo que la cifra de partida asciende a más de 730.000 euros.

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Residencial exclusivo

La Torre ABU, situada en la Avenida de la Sanidad Pública, aspira a convertirse en uno de los residenciales más exclusivos de la provincia.

El rascacielos contará con un gimnasio, una gran piscina en su azotea con un mirador desde el que se podrá ver todo el skyline gaditano y con vistas de toda la Bahía, así como una zona de 'chill out' para el uso y disfrute de la comunidad de propietarios.

Además de viviendas y plazas de garaje de uso residencial, este proyecto de los arquitectos Javier Romero y Víctor Gómez, tendrá espacios dedicados a locales comerciales y oficinas.