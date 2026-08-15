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Andalucía

Alhendín no registra daños pese a ser el epicentro del terremoto de Granada

Destrozos por el terremoto registrado en Granada
Terremoto registrado en Granada. EFE
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Alhendín, un municipio de unos 11.000 habitantes del área metropolitana de Granada, ha sido esta madrugada epicentro de un terremoto de intensidad 5 que sacó a sus vecinos a las plazas pero que no ha provocado daños materiales más allá de alguna grieta no estructural.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Mariano del Río, ha explicado a EFE que la noche se ha pasado con miedo por el temblor principal y por las réplicas, pero sin que el seísmo haya provocado daños materiales.

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Pese a ser el epicentro del terremoto, Alhendín no ha registrado desprendimientos, desperfectos en edificios ni otros daños salvo algunas grietas.

Del Río ha explicado que, junto a técnicos municipales, han recorrido las viviendas antiguas, puntos como iglesias y una ermita, y zonas de especial vulnerabilidad, y han comprobado que no hay daños visibles.

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"La gente se echó a la calle pero lo hizo además con serenidad, de manera ordenada, y se mantuvo así hasta que la lluvia provocó que volvieran a sus casas", ha detallado Del Río.

El operativo ha recorrido también residencias de ancianos e infraestructuras de interés y mantienen las reuniones de coordinación con representantes de otros municipios, la Junta y la Diputación, para activar los protocolos que resulten necesarios.

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