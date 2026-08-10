Gonzalo Barquilla 10 AGO 2026 - 19:06h.

Jesús, español residente en Medellín, sintió con fuerza el terremoto en la ciudad, aunque la zona donde vive no sufrió graves daños

Un terremoto de magnitud 7,4 sacude Colombia: más de 70 fallecidos y decenas de personas atrapadas

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Jesús, natural de Langreo (Asturias) y residente en Medellín desde hace dos años, estaba en casa con su hija de apenas tres meses cuando el terremoto de magnitud 7,4 comenzó a sacudir la ciudad este lunes. "Fue de repente", recuerda este nómada digital español, que salió rápidamente a la calle junto a su mujer y la pequeña ante la intensidad del temblor.

El seísmo, con epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, ha dejado ya más de 70 fallecidos y graves daños en distintos puntos de Colombia, especialmente en Pereira, Cali y Manizales, donde se han registrado derrumbes y graves daños en edificios.

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Desde Medellín, Jesús ha vivido el terremoto con incertidumbre y ha seguido las consecuencias de la tragedia en los puntos más afectados a través de familiares, conocidos y vídeos que le han ido llegando durante las horas posteriores al seísmo.

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Miedo a posibles réplicas: "Volvimos con mucha incertidumbre"

Jesús estaba en casa alrededor de las 07:30 horas (14:30 horas en España) cuando comenzó a recibir mensajes automáticos de los servicios de emergencia. "Me sorprendió que funcionaran tan bien", recuerda. Poco después, su mujer le advirtió de que algo estaba vibrando.

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Enseguida comenzó a sentir el terremoto. "Empecé a escuchar el temblor y a sentirlo", relata. Los objetos colgados comenzaron a moverse y la intensidad del seísmo hizo que la pareja decidiera salir de casa.

"Salimos rápidamente a la calle con la niña y una manta", explica Jesús. Permanecieron allí durante un rato antes de regresar a la vivienda. "Volvimos con mucha incertidumbre", señala, pendiente ahora de las posibles réplicas que puedan producirse.

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Aunque en la zona de Medellín donde reside no ha observado daños directamente, sí ha recibido información sobre afectaciones en el centro de la ciudad. También habla de clases suspendidas y problemas en algunas infraestructuras y medios de transporte. "La gente está asustada. Hemos sentido el temblor con fuerza", precisa.

Pereira, Cali y Manizales, entre las zonas más golpeadas

Las consecuencias más graves se han registrado en distintos puntos del centro y el oeste de Colombia. Pereira aparece como uno de los principales focos de la emergencia, mientras Cali ha sufrido graves daños en edificios y ha obligado a desplegar equipos de rescate entre los escombros.

En Manizales, el terremoto también ha provocado graves daños en viviendas y edificios y ha afectado a uno de los símbolos de la ciudad: parte de una de las torres de su catedral se ha derrumbado. Jesús conoce la localidad y destaca precisamente el impacto sufrido por el templo, una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad.

Las imágenes de las zonas afectadas le han llegado a través de particulares y de familiares que trabajan en delegaciones situadas en algunas de las ciudades golpeadas. "Los primeros vídeos que me llegaron fueron de Pereira y Cali", explica, mientras sigue la evolución de una emergencia cuyo balance continúa aumentando.

Jesús lleva dos años viviendo en Colombia como nómada digital. Se trasladó al país por curiosidad y porque su trabajo le permite teletrabajar desde cualquier lugar. Allí conoció a su mujer y hace apenas tres meses nació su primera hija. El español destaca además las facilidades que, a su juicio, ofrece Colombia para quienes trabajan de forma remota. "Puedo hacerlo desde donde sea", cuenta. Ahora, los tres permanecen en Medellín atentos a las posibles réplicas y a las noticias que llegan de las zonas más castigadas. El Gobierno ha declarado la situación de "desastre nacional".