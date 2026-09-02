En la zona están desplegados cinco grupos de bomberos forestales, dos brigadas contra incendios Brica y tres técnicos de operaciones

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Un amplio dispositivo con cinco medios aéreos y numerosos efectivos por tierra lucha en la tarde de este miércoles para intentar impedir el avance de las llamas en un incendio declarado en el paraje de la Carretera de Gorgoracha en el municipio granadino de Vélez de Benaudalla.

Así se deduce de la información publicada en su perfil en redes sociales por el Servicio de Extinción de Incendios Forestales, Plan Infoca, de la Agencia Andaluza de Emergencias, y consultado por Europa Press.

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La última actualización de medios reportada por el Infoca en la lucha contra este incendio da cuenta de que en la zona están desplegados cinco grupos de bomberos forestales, dos brigadas contra incendios Brica, tres técnicos de operaciones y un agente medioambiental, además de un vehículo autobomba y una unidad médica.

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Por tierra las tareas para la extinción del incendio activo en esta zona comprendida entre las comarcas del Valle de Lecrín y la Costa Tropical las realizan tres helicópteros semipesados y dos aviones de carga en tierra.