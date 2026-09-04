Manuel Pimentel Cádiz, 04 SEP 2026 - 15:43h.

Un agricultor jubilado de Puerto Real cultiva una calabaza gigante de casi 370 kilos y la dona a un comedor social de Cádiz

Tras ser trasladada con la ayuda de una grúa, la hortaliza ha sido troceada con un serrucho para ser repartida en el centro benéfico

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No es una calabaza cualquiera, es una calabaza gigante de 369,5 kilos y que ha sido bautizada por su agricultor como 'Qué barbaridad'. Y no es para menos. Juan Antonio Macías, el artífice de esta obra creada en su huerto ubicado en La Chacona, una zona rural de Puerto Real, Cádiz.

Este agricultor jubilado de 66 años, que ha dedicado gran parte de su vida al campo, mantiene viva su pasión por la agricultura. Por ello, todavía hoy sigue dedicando su tiempo libre a ciudar de su huerto junto a sus amigos y otros familiares.

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El secreto está en el estiércol de oveja

Juan Antonio, revela a 'Informativos Telecinco' el truco para conseguir esta hazaña: semillas especiales, tener un espacio grande para que crezca, preparar adecuadamente el terreno y utilizar estiércol de oveja.

"Es completamente natural, no tiene hormonas ni nada extraño", afirma Macías. La calabaza fue sembrada el 3 de abril y comenzó a crecer rápidamente. En apenas dos meses ya había alcanzado impresionante tamaño.

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"Hace once o doce años ya conseguí cultivar una calabaza de 120 kilos que me llevé a Badajoz y siempre había querido superar el reto", relata Juan Antonio. Y lo ha conseguido, confesando que "creia que no iba a llegar a tanto".

Repartida en un comedor social

Este viernes, ha donado la calabaza al comedor social de Amigas al Sur de Cádiz. Para poder transportarla, bromea, "solo ha hecho falta dos personas" matizando que "eso sí, usando una grúa, uno moviéndola, el otro dirigiendo".

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En un remolque, han llevado la -casi- inconmensurable hortaliza hasta el comedor social, donde "se han quedado con la boca abierta, normal, la gente aquí no está acostumbrada a ver calabazas así de grandes", afirma orgulloso.

Una vez allí, ha sido troceada con la ayuda de un serrucho de jardinería, donde han podido degustar esta 'barbaridad' de calabaza, que Macías, como no podía ser de otro modo, también a degustado: "Sabía a lo que tiene que ser, a calabaza", ha detallado. Por cierto, ya está preparando las semillas con la idea de batir su propio récord el proximo año.