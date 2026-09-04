Los altos valores registrados en los últimos días (y noches) todavía durarán hasta la semana que viene, según informa Nuria Seró

Vuelta al cole con calor extremo: así afrontan las escuelas infantiles el regreso a las aulas, con 43º grados en el exterior

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Después de un verano tórrido, en el que las altas temperaturas llegaron de golpe a mediados de mayo, algunos pensaban que, en septiembre, bajaría el calor. Sin embargo, después de una breve tregua a finales de agosto, en la que los termómetros parecían más propios de la entrada del otoño, la Agencia Española de Meteorología dio, el pasado jueves día 3, un nuevo aviso por calor extremo, que todavía va a durar unos cuantos días más.

"La presencia de una zona de altas presiones sobre el norte de África y el mar de Alborán ha propiciado la entrada de una masa de aire cálido, seco y con polvo en suspensión sobre buena parte de la Península y Baleares. Esta situación, en combinación con la elevada insolación y la subsidencia, está dando lugar a un ascenso progresivo de las temperaturas, hasta alcanzar valores muy elevados para la época del año", advirtió la AEMET.

Cinco meses seguidos de calor intenso en España

"Así, se espera un nivel de peligro elevado durante las horas centrales, especialmente para las actividades al aire libre y para personas vulnerables (edad avanzada, enfermedades cardiovasculares, etc.), con noches que serán también muy cálidas", añadía la nota informativa de la agencia, por lo que a muchos españoles les seguirá costando conciliar el sueño aún habiendo retomado ya sus actividades laborales habituales.

¿Hasta cuándo durará entonces, este calor? Es la pregunta a la que ha contestado en informativos Telecinco Nuria Seró, quien ha recordado que el calor intenso comenzó en nuestro país el pasado 19 de mayo, hace ya casi cinco meses. Y, aunque muchos estén hartos ya de sudar, los termómetros se mantendrán igual de altos hasta el próximo miércoles, cuando bajarán algo las temperaturas, "aunque seguirán siendo elevadas".

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Así, al igual que ha ocurrido con la apertura de las escuelas infantiles (de 0 a 3 años), la masiva vuelta al cole del próximo lunes 7 de septiembre también se hará en medio del calor, que afecta desde Andalucía hasta Bilbao.