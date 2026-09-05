Iván Sevilla 05 SEP 2026 - 18:51h.

También están en alerta por el virus La Luisiana y Las Navas en Sevilla; Lucena en Córdoba; y Alhaurín de la Torre en Málaga

Esta temporada en Andalucía se han detectado 63 casos de fiebre del Nilo Occidental en humanos, incluidas dos muertes

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HuelvaLa Consejería de Sanidad ha declarado también Huelva capital como área en alerta tras detectar mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental, enfermedad por la que murió recientemente un hombre.

Recordamos también que otro hombre mayor ingresó en la UCI por lo mismo y que en Andalucía en la presente temporada se han contabilizado ya 63 casos de la fiebre, después de registrarse más de 50 a finales de agosto.

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Este 5 de septiembre, el Gobierno andaluz ha comunicado que, además de la capital onubense, han confirmado la circulación del virus en trampas situadas a menos de 1,5 kilómetros de núcleos de población en otros municipios.

En concreto, son los de La Luisiana y Las Navas de la Concepción (Sevilla), Alhaurín de la Torre (Málaga) y Lucena (Córdoba). Por lo tanto, queda decretada la alerta en estas localidades.

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Mayor vigilancia, más información y más tratamientos

Significa que se intensificarán las vigilancias entomológica, animal y humana en la zona implicada, aparte de que aumentarán las acciones de promoción comunitaria y se reforzará la comunicación a los vecinos.

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Acerca de esa última medida, supone que sean informados sobre qué pueden hacer para protegerse frente a la enfermedad. La ciudadanía, en especial los colectivos más vulnerables, deben evitar picaduras de mosquitos.

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En lo que respecta a los ayuntamientos, tienen que incrementar los tratamientos dirigidos al insecto transmisor durante el periodo que esté en vigor la alerta. Así como implementar más actuaciones de control.

Según lo contemplado en el plan municipal que tengan, los consistorios deben actuar igualmente en espacios o localizaciones identificados como focos larvarios o refugio de adultos, situados a 1,5 kilómetros o menos.

11 hospitalizados por el Virus del Nilo Occidental en Andalucía

De los 63 casos diagnosticados en la comunidad autónoma, 38 han sido de carácter leve y 25 neuroinvasivos. Entre estos están los dos fallecidos por el Virus del Nilo Occidental.

Además, en la actualidad permanecen hospitalizadas 11 personas afectadas por la patología. Los laboratorios han completado 636 estudios para descartar que este número de pacientes hayan sido contagiados.

En total, en la región siguen en alerta 29 municipios y seis entidades locales singulares. La mayoría de estos lugares están en Sevilla (19) y Huelva (ocho).

Por otro lado, el VNO ha circulado por siete aves silvestres, de un total de 282 analizadas, y cinco équidos. Hasta 232 trampas para los mosquitos portadores de la enfermedad están activas.

Consejos de protección y prevención para la ciudadanía

Desde la Junta de Andalucía han recordado cuáles son algunos de los principales consejos de protección y prevención que debe adoptar la ciudadanía, sobre todo para que el insecto no les pique.

Entre ellos, se incluye usar repelentes efectivos, que estén certificados o registrados en el caso de ser de uso tópico. También cubrirse el cuerpo con ropa clara si se está en zonas exteriores, especialmente de campo.

Otra recomendación es no ir a espacios donde haya agua estancada, que es donde los adultos crían a sus larvas. Albercas, piscinas y lavaderos deben estar en buenas condiciones para que no se conviertan en focos.

Es importante vigilar igualmente pequeños depósitos en jardines, macetas o cubos. Los olores intensos como perfumes o jabones aromatizados atraen a los mosquitos, así que es mejor evitarlos.

En las viviendas donde se resida, lo más adecuado es instalar mosquiteras y usar insecticidas. Apagar las luces en la medida de lo posible ayuda a mantener a raya a todo tipo de insectos, pues acuden a la luz.

En las explotaciones ganaderas, se aconseja renovar con frecuencia los bebederos de los animales y evitar el agua encharcada en rodadas de caminos, así como arreglar fugas de agua por grifos o conducciones rotas.