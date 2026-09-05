Redacción Andalucía Europa Press 05 SEP 2026 - 13:54h.

El incidente sucedió a las 22:55 horas del 3 de septiembre cuando la joven fue alcanzada por el proyectil de un arma

Se ha lanzado un llamamiento para que testigos aporten "vídeos, fotografías u otra información" de los hechos que investigan

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GranadaUn incidente que "es especialmente grave y lamentable", según calificó el ayuntamiento, dejó a una joven música con un pulmón perforado al ser alcanzada por un perdigón disparado en Fuente Vaqueros (Granada).

Así lo comunicó el consistorio tras unos hechos ocurridos el 3 de septiembre a las 22:55 horas, concretamente, cuando la chica herida tocaba un instrumento con su charanga La Yunka en la localidad.

"Recibió el impacto de un proyectil", aseguró, en el marco de la celebración de la recogida de los Misters y Misses de la Feria. El alcalde José Miguel Muñoz detalló a Europa Press que el balín le dañó un órgano y fue evacuada a la UCI.

"He podido hablar con la familia y, tras una intervención quirúrgica que ha ido bien, se espera que pronto pase a planta", dijo el regidor a la vez que expresaba su confianza en que pronto se le pueda dar el alta hospitalaria.

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Llamamiento a quien tenga vídeos, fotografías o cualquier información

Desde el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros trasladaron su "apoyo, solidaridad y cercanía a la persona afectada y a su familia, así como a todos los integrantes" de la banda musical.

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Además, mostraron su condena a unos actos que "alteran un momento destinado a la alegría, la celebración y la convivencia" e incluso "pueden poner en serio riesgo la integridad de las personas".

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Tanto la Policía Local como la Guardia Civil ya están investigando para tratar de averiguar quién disparó el perdigón y desde dónde. Para ello, están analizando las imágenes disponibles y grabaciones de cámaras de videovigilancia.

Precisamente desde el consistorio hicieron un llamamiento para que los testigos aporten "vídeos, fotografías o cualquier otra información que pueda ser útil para la investigación" del caso, permitiendo identificar al autor del suceso.

"Que recaiga todo el peso de la ley", pide el Ayuntamiento de Fuente Vaqueros

"Confiamos en que se dé con la persona o personas responsables de estos hechos y que, una vez determinadas las correspondientes responsabilidades, sean puestas a disposición judicial y recaiga todo el peso de la ley", pide el ayuntamiento.

Numerosos vecinos han manifestado su indignación por el ataque que sufrió la joven. "Esperemos que lo detengan pronto porque desde luego que una banda de música vaya a tocar y reciba un disparo...", lamenta uno de ellos.