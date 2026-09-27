Redacción Andalucía 27 SEP 2026 - 16:51h.

El fuego, originado por una explosión, se produjo a las 9:50 horas en un local de la Avenida de Andalucía en Cártama, Málaga

Los bomberos apagaron unas llamas que afectaron al dueño del negocio, herido más grave, y a una trabajadora

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MálagaLa deflagración de una bombona de gas en un asador de pollos ubicado en la localidad de Cártama (Málaga) este 27 de septiembre ha dejado a dos heridos con quemaduras, según ha informado el 112 de Andalucía.

El suceso se produjo antes de las 9:50 horas en un local comercial situado en la Avenida de Andalucía, en la pedanía de la Estación de Cártama. Concretamente en el número 111 de dicha vía.

A un lado del negocio, a su derecha, hay un bar y al otro, a su izquierda, una tienda de colchones que igualmente se vieron afectados con daños materiales, por la proximidad entre los tres establecimientos.

El dueño está hospitalizado más grave

Tras la explosión de la botella, por causas que ya están investigando, el interior del Asador Cebrián quedó completamente destrozado, generándose un incendio en consecuencia.

En esos momentos, dentro estaba tanto el propietario del negocio como una trabajadora. Él está herido más grave, por lo que se encuentra hospitalizado, mientras que ella estaría en un estado de menos gravedad, tal y como detalla 'Diario Sur'.

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Los bomberos del parque de Coín se movilizaron tras recibir el aviso y pudieron controlar la situación in situ a las 11:40 horas, según han precisado desde el Ayuntamiento de Cártama.

Al lugar también acudieron agentes de Policía Local y Guardia Civil, así como voluntarios de Protección Civil y sanitarios en ambulancias para evacuar a los heridos a centros hospitalarios.