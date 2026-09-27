Iván Sevilla 27 SEP 2026 - 12:32h.

El incendio se declaró a las 22:19 horas en el Mirador de Igualeja, Málaga, "un terreno muy abrupto con mucha vegetación"

En el mensaje Es-Alert enviado a vecinos de Parauta y alrededores se pide tomar medidas para protegerse del humo extendido

Compartir







MálagaUn incendio forestal declarado este 26 de septiembre en el Mirador de Igualeja (Málaga) ha obligado a confinar al municipio y también a enviar un mensaje ES-Alert a vecinos de Parauta y alrededores.

Debido a la acumulación del humo generado y extendido se pide a la población que se proteja bien para evitar inhalarlo. Se deben cerrar puertas y ventanas en las casas, así como usar mascarilla si se sale solo por algo imprescindible.

PUEDE INTERESARTE Muere un inmigrante en el incendio de un asentamiento chabolista en Palos de la Frontera, Huelva

Hay que estar el menor tiempo posible en la calle, no desplazarse hacia la zona que se está quemando ni realizar actividades al aire libre. Recuerdan prestar mayor atención a menores, mayores y personas con problemas respiratorios.

Así lo ha comunicado el 112 de Andalucía tras activarse la fase de emergencia en situación operativa 1 del Plan INFOCA. El fuego se originó concretamente a las 22:19 horas por causas que no han trascendido, por el momento.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Como medida preventiva, se desalojó también una vivienda en la que había tres personas y se cortó la carretera MA-7304 entre los puntos kilométricos 0 y 7, igual que ocurrió en la carretera del Coto que une la MA-7300 con la A-397.

El dispositivo que lucha contra las llamas se ha ido ampliando durante la madrugada y la mañana de este domingo. Ya hay 140 bomberos forestales desplegados en la zona.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Tratan de combatir el incendio junto a casi una decena de medios aéreos y otros recursos además de diferentes efectivos. Las condiciones meteorológicas están condicionando las labores de extinción.

Según el análisis preliminar, durante la noche se registraron vientos de entre 30 y 35 kilómetros por hora, aunque las rachas subieron hasta los 50 y 60. Esta mañana sopla con algo menos de intensidad, en dirección este-sureste.

"Terreno muy abrupto con abundante combustible vegetal"

La última actualización del Plan INFOCA publicada a las 11:39 horas detallaba que los equipos están trabajando en "un terreno muy abrupto con abundante combustible vegetal disponible".

"El fuego se propaga por las laderas orientadas al viento", añadía la cuenta oficial del servicio de extinción de incendios forestales de Andalucía. Desde el 112 reiteran a los vecinos de Igualeja que cierren puertas y ventanas para que no entre humo.

Aparte, les piden que eviten desplazarse por la zona afectada para que se mantengan libres las carreteras que usan los vehículos de emergencias durante sus tareas.