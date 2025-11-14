Redacción Andalucía 14 NOV 2025 - 15:22h.

El padre de Manuel, de solo 14 meses, ha tenido que dejar de trabajar para poder estar junto a su mujer y su hijo

AlmeríaCon solo 14 meses Manuel lucha por su vida en la UCI pediátrica del Hospital Infanta Sofía de Córdoba. Su salud se deteriora día a día mientras espera la llegada de un corazón que le permita vivir. La familia confía en que ocurra un milagro, pero son conscientes de que "para que Manuel tenga un nuevo corazón, tiene que ocurrir una tragedia en otra familia".

El tiempo corre en contra de Manuel y su situación empeora. Por ello, el próximo lunes se someterá a una complicada operación en la que le implantaran un corazón artificial que mejore su calidad de vida mientras espera la llegada del ansiado trasplante.

La operación empezará a las 7:30 de la mañana y durará entre 9 y 10 horas. "Es una operación complicada, hay un 80% de probabilidad de que Manuel sufra un derrame cerebral", explica su tío José Martínez, quien señala que "hay que agarrarse a ese 20% de esperanza".

13 meses entre hospitales

De sus 14 meses de vida, 13 los ha pasado entre hospitales, y junto a él, noche y día, sus padres. "No se separan de él, su madre duerme en el sillón de la UCI y su padre en la sala de espera. Están muy mal, ella lleva tres días sin comer y está atendida por un grupo de psicólogos".

A la delicada situación del menor se une la situación económica de la familia. Ellos viven en Viator, Almería, a 350 kilómetros del Hospital Infanta Sofía de Córdoba.

Oleada de solidaridad

El padre de Manuel, que trabajaba en una empresa del sector de la limpieza, tuvo que dejar su empleo para poder estar junto a su mujer y su hijo las 24 horas del día en Córdoba.

"No tienen ingresos y ni siquiera pueden hacer frente a los pagos del alquiler de su vivienda en Viator", recuerda el tío del pequeño.

Desde que se conoció la enfermedad de Manuel, los vecinos de este pequeño municipio almeriense de poco más de 6.000 habitantes se han volcado con la familia. "El Ayuntamiento de Viator y la empresa en la que trabajaba el padre también nos están ayudando".

Una oleada de solidaridad para la que la familia no tiene palabras "estamos muy agradecidos por toda la ayuda que no está llegando". Aunque reconocen que no es suficiente para afrontar los gastos que genera su estancia en Córdoba.

Petición de ayuda

Por ello, hacen un llamamiento para pedir ayuda económica. "Llevan 13 meses viviendo entre hospitales, Manuel no es su único hijo, tienen un niño de 3 años al que estamos cuidando y los gastos derivados de su estancia en Córdoba cada vez son mayores".

De momento, no saben cuándo podrán regresar a casa, "cuando le implanten el corazón artificial tendrá que estar conectado a una máquina hasta que llegue el trasplante", asegura su tío.

La familia ha habilitado un número de cuenta, ES97 3058 0191 8527 2410 4081, para aquellas personas que quieran ayudar a Manuel y a sus padres en este difícil momento.