Alberto Rosa 04 MAY 2026 - 17:31h.

El pequeño, ingresado en la UCI del Hospital Infanta Sofía de Córdoba, ha recibido el trasplante tras siete meses de lucha

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Manuel es un niño 19 meses que nació con una enfermedad rara y que le afectó a su corazón. Tras casi siete meses de lucha, este pequeño de Viator, Almería, ha conseguido el trasplante de corazón que tanto necesitaba para vivir. Manuel ha sido trasplantado en la UCI del Hospital Infanta Sofía de Córdoba tras encontrarse un donante compatible.

Su corazón dejó de cumplir su función hace siete meses y el pequeño se sometió en noviembre a una complicada operación en la que le implantaron un corazón artificial. Ahora tras estos siete meses de intervenciones y problemas médicos, Manuel ha conseguido por fin su nuevo corazón, traducido en un nuevo latido de esperanza para su familia. Según informa 'La Voz de Almería', el niño recibió su trasplante de corazón el pasado viernes.

Ahora, el pequeño tendrá que seguir unos días más ingresado para ver cómo responde al nuevo corazón y vigilar su evolución. Gracias a este nuevo corazón para Manuel, su vida y su futuro puede cambiar de rumbo.

Un nuevo latido de esperanza para Manuel

Una muy buena noticia que se ha recibido con enorme alegría en Viator y todo Almería, su provincia, desde donde se han realizado numerosas actividades solidarias para ayudar al pequeño. Manuel y su familia tuvieron que pasar de vivir su vida en Viator a pasar las 24 horas del día en un hospital de Córdoba. Un cambio radical en la vida de esta familia, que, además de la delicada situación de Manuel, tuvo que hacer frente a una dura situación económica al trasladarse a 350 kilómetros de su casa.

El padre de Manuel, que trabajaba en una empresa del sector de la limpieza, tuvo que dejar su empleo para poder estar junto a su mujer y su hijo las 24 horas del día en Córdoba. "No tienen ingresos y ni siquiera pueden hacer frente a los pagos del alquiler de su vivienda en Viator", contaba José Martínez, el tío del pequeño, a Informativos Telecinco.

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Es por ello por lo que los gestos de solidaridad y ayuda no han cesado desde Almería, su provincia. La más reciente fue el pasado 19 de abril con la carrera ‘300 latidos-300 kilómetros por Manuel’, una carrera ciclista de 300 kilómetros sin paradas para dar visibilidad y recaudar fondos para Manuel, que ya tiene su nuevo corazón.